Pericolo ghiaccio e valanghe in montagna: nuova allerta meteo in Fvg

FVG – La Protezione Civile del Fvg ha emanato una nuova allerta meteo (la 34 del 2021). Si segnala qualche residua precipitazione in giornata, poi dal pomeriggio le precipitazioni cesseranno. Si registrerà vento sostenuto in quota da nord-est. Bora moderata sulla costa. Freddo sui monti di notte con probabile locale formazione di ghiaccio al suolo.

Per venerdì si prevede freddo sui monti di notte e mattino con probabile locale formazione di ghiaccio al suolo, possibili gelate in pianura.

Sabato i venti da nord-est saranno in genere moderati, probabile Bora sostenuta a Trieste.

A seguito delle abbondanti nevicate che tra ieri e oggi hanno interessato la zona montana fino ai 300 metri di quota, con accumuli da 30 a 40 cm, permane il pericolo valanghe di grado 4 (forte) su Alpi Giulie e Monte Canin, grado 3 (marcato) sul resto dell’area montana. I fenomeni valanghivi potranno interessare la viabilità al di sopra dei 1000 metri di quota e le aree antropizzate più esposte al pericolo di valanghe.