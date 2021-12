L’economia circolare nella pianificazione urbana: incontro a Udine

“Architettura post estrattiva e circolarità: la sfida delle città”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 10 dicembre alle 16 a Palazzo Florio. Si tratta del primo evento all’interno di un calendario di appuntamenti formativi multidisciplinari organizzati dall’amministrazione comunale e dall’Università di Udine.

Questo il programma di domani: intervento del professor Giovanni Tubaro del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, che porterà i saluti da parte del Magnifico Rettore, seguito da una prolusione dell’assessore alla Pianificazione Territoriale Giulia Manzan. Verrà quindi data parola al direttore di Ater Udine e Pordenone, Lorenzo Puzzi, che presenterà un concorso di progettazione nazionale che ha come oggetto la rigenerazione architettonica di un fabbricato tipo. A seguire l’assessore Valerio Barberis di Prato porterà la testimonianza di una città esempio di pianificazione urbana, incentrata sulla sfida della resilienza e dell’economia circolare, in un contesto urbano peculiare, ovvero quello del più grande distretto tessile d’Europa. Infine sarà la volta di Guido Incerti, esperto in progettazione architettonica, urbana e landscape design, vincitore di concorsi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra i quali il Premio Inarch e la menzione d’onore al XXIII Compasso d’Oro.

Già previsto per il mese di gennaio un appuntamento dal titolo “Le sfide della transizione ecologica per le professioni del futuro” che offrirà una panoramica sui cambiamenti in corso nelle imprese e sulle “professionalità verdi” sempre più ricercate con interventi della CCIAA Pordenone e Udine, Confartigianato – Imprese Udine, cluster COMET (metalmeccanica), associazione Animaimpresa e Università di Udine.

Il Comune di Udine esprime la sua soddisfazione per la collaborazione con l’Ateneo friulano e con gli ordini professionali per la realizzazione di questa iniziativa. “Ricordo – così Manzan- che l’amministrazione comunale, partner del progetto europeo Citycircle finanziato dal programma Interreg Central Europe 14-20, è impegnata a promuovere i temi dello sviluppo sostenibile e, in particolare, dell’economia circolare, come opportunità per gestire le risorse e per creare nuovi modelli di business per rendere le nostre città luoghi migliori in cui vivere e lavorare. Questo nuovo ciclo di incontri, che segue quelli realizzati nei mesi estivi dal titolo “Giugno Circolare” vanno in questa direzione. Pertanto ringrazio fin d’ora tutti coloro che porteranno il proprio contributo”.