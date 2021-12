Il Natale è di casa a Città Fiera

La magia del Natale è tornata a Città Fiera ed è tutto pronto per accogliere in sicurezza grandi e bambini con un calendario di appuntamenti dedicati alla festa più attesa dell’anno. Come sempre, uno spazio speciale è riservato ai più piccoli: la piazza Show Rondò accoglierà il Villaggio di Babbo Natale all’interno del quale si svolgeranno laboratori creativi gratuiti, gli spettacoli gospel e dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e imbucare la letterina.

Tanti i pomeriggi per incontrare Babbo Natale ed esprimere i desideri per questo Natale: l’11, il 12, il 19 e il 22 dicembre. Il 17 e il 21 dicembre a partire dalle 17.00 sarà la volta dei laboratori creativi per i bambini curati dal Gospel Center che porterà il suo coro Gospell anche l’8, l’11 e il 12 dalle 17.00. Il 18 dicembre un’occasione speciale per i piccoli chef che potranno cimentarsi nella decorazione di biscotti con i pasticceri di Academia del Gusto FVG. Domenica 19 dicembre l’Associazione Culturale Colori & Musica dalle 17.00 sarà protagonista con il suo coro Gospell per un concerto dal titolo “I Colori del Natale”, a chiudere gli appuntamenti Gospel sarà Alessandro Pozzetto & Sand of Gospel giovedì 23 dicembre sempre alle 17 in piazza Show Rondò.

Dopo il successo dello scorso anno al primo piano tornano in un’area dedicata anche i Tradizionali Mercatini di Natale con tante proposte dell’artigianato locale fatte a mano, uniche e preziose per i regali di Natale.

Sabato 11 dicembre aprirà ufficialmente al primo piano la mostra Presepi che resterà aperta al pubblico fino al 29 gennaio 2022. Il pubblico potrà ammirare oltre 100 opere artigianali realizzate da privati e associazioni che ritraggono la natività. Parola chiave è “creatività” perché ogni opera esposta è unica e viene pensata in modo originale per raccontare la natività attraverso i propri occhi. Tre le categorie: Tradizionale, interpretazione della natività in modo classico e realistico, Natura e riciclo, sono presepi costruiti con materiali naturali o da materiali riciclati, infine Arte d’Autore, sono presepi realizzati con materiali pregiati, su tela, vetro, filati, ricami, quadri e sculture. Durante tutto il periodo di esposizione, il pubblico potrà votare i presepi in esposizione, sia venendo in visita nell’area dedicata al primo piano del centro commerciale, sia esprimendo la propria preferenza on line sulla pagina Facebook dedicata. A fine gennaio si conosceranno i tre presepi vincitori e le menzioni speciali date alle tante opere che si sono distinte per l’originalità.