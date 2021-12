Il Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2020, a Udine per una masterclass con Arearea

UDINE – Nel 2020 ha ricevuto il Leone d’Argento alla Biennale Teatro. Nel 2015 ha vinto il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro come pedagogo e coreografo. Stiamo parlando di Alessio Maria Romano. Proprio lui sarà fra i docenti del corso di Alta Formazione curato dalla Compagnia Arearea con il sostegno della Fondazione Friuli e realizzato in partenariato con HangartFest_festival di danza contemporanea di Pesaro, Associazione Mittelfest – Progetto MittelYoung, Museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine, Festival Suns Europe – Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero italiano della Cultura.

LA MASTERCLASS – Ma non solo. Domenica 19 dicembre, sempre a Lo Studio di Udine (via Fabio di Maniago 15), dalle 15 alle 18, curerà anche una masterclass aperta a chiunque desideri sperimentare in prima persona la sua visione della danza contemporanea! La sera precedente, sabato 18, dalle 19.30, la Casa di Arearea ospiterà, nell’ambito del ricco cartellone di Off Label 12, anche il suo “Dance out_la danza fuori”: uno degli incontri ravvicinati con i coreografi e maestri ospiti proprio dal Corso di Alta Formazione attraverso cui gli aspiranti professionisti avranno modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione dell’artista. Quella di Romano non sarà però la sola marsterclass in programma a dicembre. Mercoledì 15, dalle 19 alle 21, Lo Studio ospiterà anche la pluripremiata Irene Russolillo: danzatrice, perfomer e coreografa. Le iscrizioni sono aperte e dovranno essere effettuate chiamando il 345.7680258 o scrivendo a lostudio@arearea.it.

ALESSIO MARIA ROMANO – Analista del Movimento Laban/Bartenieff (C.M.A.), Romano è una figura che ha alternato all’attività di attore uno studio costante della danza contemporanea, della pedagogia del movimento, oltre a condurre una personale ricerca coreografica. Coordinatore didattico e docente di movimento espressivo e teatro danza alla scuola “Luca Ronconi” del Piccolo Teatro di Milano, è stato docente di training fisico e movimento scenico e coordinatore didattico dal 2008 al 2021 presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Nel 2018 e nel 2020 è tra i maestri invitati da Antonio Latella al College della Biennale Teatro di Venezia. Ha collaborato, per la preparazione fisica degli attori e i movimenti coreografici, con registi, sia in prosa che in lirica, quali: Luca Ronconi, Carmelo Rifici, Valter Malosti, Andrea De Rosa, Jacopo Gassmann. Coreografa il Nuovo Balletto di Toscana per l’opera “Fernando Cortez” con la regia di Cecilia Ligorio al Maggio Fiorentino. Nel 2016 ha fondato la compagnia di teatro danza AMR con cui dirige le creazioni Dispersi, Chorós, Avida Dollars e Bye Bye prodotto dal festival Torino Danza, Biennale teatro di Venezia e teatro LAC di Lugano. Sempre per il teatro LAC ha realizzato il video/danza “Poesie anatomiche” per il progetto “Lingua Madre”. È tornato in scena come performer nel lavoro “L’isola dei Pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi” di S. Tofano per la regia di Antonio Latella, produzione teatro stabile di Torino, nel maggio 2019.

IRENE RUSSOLILLO – Irene Russolillo è danzatrice, perfomer e coreografa. Il suo percorso è caratterizzato da un approccio ibrido e transdisciplinare alla scena. Sviluppa da diversi anni una ricerca sulla vocalità e sul movimento e collabora con molti artisti visivi, della musica e della danza. La sua formazione nomadica le ha consentito di fare incontri importanti con pedagoghi quali Gabriella Musacchio, Marina Van Hoecke e Yoko Wakabayashi per quanto riguarda il balletto, con coreografi come Ivan Wolfe, Susanne Linke, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, David Zambrano, Thomas Hauert nell’ambito della danza contemporanea, con César Brie e il suo teatro fisico. Ha studiato canto e ricerca vocale da auto-didatta e grazie agli incontri con diversi insegnanti tra cui la celebre artista Sainkho Namtchylak. Il suo background include una Laurea in Scienze Politiche e il diploma di stato francese per l’insegnamento della danza contemporanea (Parigi, 2020). Insegna in workshop intensivi e laboratori di ricerca. Fra i riconoscimenti si ricorda il Premio Equilibrio best performer (2014), Premio Masdanza best performer (2014), la nomination al Premio Virginia Reiter miglior attrice under 35 (2014), Premio Prospettiva Danza per MAP (progetto condiviso con l’artista video Davide Calvaresi) 2015; il Cross Award (2019).

Per informazioni e costi: 345.7680258 | lostudio@arearea.it | arearea.it | Facebook |