Festa dell’Immacolata all’insegna dell’allerta meteo in Fvg

FVG – La protezione Civile Fvg ha emanato un’allerta meteo (la 33 del 2021) a partire dalle 15 dell’8 dicembre e fino alle 14 del 9.

Nel pomeriggio di mercoledì, in particolare, arriverà un marcato fronte atlantico sulla regione, che in tarda serata formerà una profonda depressione sull’Alto Adriatico. Dal pomeriggio di mercoledì, quindi, si registreranno piogge su pianura e costa mentre sulla zona montana nevicate inizialmente deboli o moderate, poi più abbondanti fino a fondovalle (200-300 m circa), oltre i 500 m circa sulle colline orientali. Dalla sera e fino a notte inoltrata le nevicate sui monti saranno più intense, e le piogge su pianura e costa saranno più consistenti. Sulla pianura occidentale non è esclusa qualche fase di pioggia mista a neve. Soffierà vento sostenuto da nord-est in pianura e sulle zone orientali, forte da est sulla costa e da sud o sud-est sulle Prealpi. Sulla costa successivamente il vento sarà da sud sostenuto. Sulla costa probabile acqua alta, possibile mareggiata specie a ovest e sarà possibile anche qualche temporale.