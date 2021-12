“Italy’s best employers for women”: fra le prime 200 aziende c’è anche Sereni Orizzonti

Il gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda leader nel settore della costruzione e gestione delle Residenze per anziani con sede a Udine, è una delle 200 aziende italiane nelle quali le donne sono più felici di lavorare, secondo la classifica stilata dall’indagine “Italy’s best employers for women” dell’Istituto Tedesco Qualità Finanza (ITQF), condotta in partnership con “La Repubblica – Affari&Finanza”.

La ricerca, giunta alla seconda edizione, ha selezionato i migliori 200 datori di lavoro per donne nel nostro Paese su un campione di 2.000 aziende analizzate e 45 argomenti considerati quali cultura d’impresa, formazione professionale e pari opportunità. I risultati sono stati ottenuti dall’ITQF – ente indipendente leader in Europa nelle indagini di qualità – monitorando negli ultimi 12 mesi le opinioni espresse sul web da dipendenti e consumatori. Tramite il cosiddetto “social listening” sono stati raccolti oltre 2,5 milioni di citazioni online (social media, blog, forum e portali di lavoro) che contengono citazioni delle aziende prese in esame. Come spiega l’edizione odierna di “Affari&Finanza”, i commenti sono stati in seguito suddivisi per tonalità realizzando il ranking con la maggior base dati in Italia.

Nella sezione “Ospedali e servizi sanitari” il gruppo Sereni Orizzonti ha ottenuto un ottimo settimo posto, totalizzando un punteggio di 67,5 e collocandosi immediatamente alle spalle di realtà come l’Istituto clinico Humanitas, l’ospedale San Raffaele e l’Istituto Europeo di Oncologia nonché davanti a Multimedica, Giomi e Istituti Ospedalieri Bergamaschi. «Entrare nella classifica dei 200 “Italy’s best employers for women” è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale» spiega Christian Bieker, direttore di ITQF. «Solo le imprese selezionate possono ottenere il sigillo di qualità e utilizzarlo su tutti i canali adisposizione, tra cui quelli social, sito web, materiali pubblicitari, documenti ufficiali, eventi e fiere». Più che giustificata la soddisfazione di Massimo Blasoni, azionista di maggioranza di “Sereni Orizzonti”: «Questo prestigioso riconoscimento premia il nostro impegno e grazie a una analisi attenta della nostra web reputation certifica la qualità della nostra azienda, attenta alle esigenze dei suoi dipendenti e alla qualità dei servizi erogati agli ospiti di tutte le nostre strutture, soprattutto in questi due ultimi anni di pandemia».