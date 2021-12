I giochi di una volta. Mostra fotografica a Palmanova

PALMANOVA – La vita e la spensieratezza dei bambini prima che la televisione, la tecnologia e internet li isolassero. Questo il focus della mostra fotografica che sarà presentata in anteprima venerdì 10 dicembre a Palmanova. L’esposizione, curata dal fotografo palmarino Sergio Ioan, si intitola ‘C’era una volta: giochi, tradizioni e costumi di un tempo’. Trenta gli scatti ambientati nel primo dopo guerra e che, fra documentazione, reperimento del materiale e preparazione dei costumi hanno richiesto oltre due anni di lavorazione.

“Oggi i bambini sono molto più isolati rispetto a una volta – ha sottolineato Ioan -. Basta osservarli, per capire che stanno perdendo la grande opportunità di giocare tra di loro, soprattutto all’aperto. Da questa analisi, nasce l’idea del percorso espositivo: mostrare loro come si giocava ai nostri tempi, prima che la tecnologia e la burocrazia impedisse loro di scendere in un giardino a giocare, lontano dallo sguardo dei propri genitori”.

Dopo alcuni mesi passati a documentarsi e a recuperare o ricostruire abiti e giochi degli anni ’30 e ’40, Ioan ha iniziato una serie di incontri con dei bambini della zona, ai quali alternava formazione e gioco ai flash della sua macchina fotografica. “Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tanti genitori, sono riuscito a coinvolgere in totale 14 bambini della zona. Ad ogni incontro i piccoli si divertivano moltissimo e il loro entusiasmo cresceva di volta in volta. Nessuno – precisa il fotografo – era alla ricerca di tecnologia. Erano là per stare insieme, incuriositi sì dalle fotografie, ma anche dai giochi che gli proponevo. ‘Quel tempo che non c’è più’ era come se fosse magicamente tornato.

L’inaugurazione è fissata alle 18.30, nella loggia della Gran Guardia di piazza Grande e vedrà la partecipazione – in costume – anche dei bambini che hanno partecipato al progetto.

Gli orari – Inaugurazione alle 18.30 di venerdì 10 dicembre nella loggia della Gran Guardia di piazza Grande. La mostra, i cui proventi andranno all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), sarà aperta fino a lunedì 20 dicembre con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00, lunedì dalle 9.30 alle 12.30. Previsto l’obbligo di green pass come da disposizioni ministeriali. L’esposizione è patrocinata dal comune di Palmanova ed è stata organizzata dal Circolo culturale ‘Il caffè palmarino’, con la collaborazione della Pro Palma.