Presentata la nuova edizione di “Presepi Fvg – La tradizione che prende forma”

FVG – “Un evento di significativa importanza culturale e artistica, che reca un valore aggiunto all’attrattività del Comune di Udine rafforzata anche in questo periodo da numerose iniziative, eventi, manifestazioni di richiamo e di spessore culturale, e saprà attirare nel capoluogo friulano un turismo attento e qualificato. Si tratta di una forma di turismo, quello dei presepi, che si è sviluppata in questi anni grazie all’azione delle pro loco, alle quali si deve lo sviluppo dell’idea, mettendo in rete opere dell’arte presepiale e siti ormai divenuti un’icona delle festività natalizie. Ciò che risulta più significativo è il fatto che Presepi FVG, la manifestazione che si svolgerà quest’anno a Udine, riesce a mantenere e veicolare i valori e la tradizione del Natale, della Cristianità, della famiglia e anche per questo deve continuare a caratterizzare la vita delle nostre comunità”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini è intervenuto a Udine, nel palazzo della Regione, alla presentazione di ‘Presepi FVG – La tradizione che prende forma’, un contenitore di eventi natalizi predisposti dal Comitato regionale dell’Unione nazionale tra le pro loco. Il presidente del Comitato Valter Pezzarini ha evidenziato che quest’anno, a causa dei lavori previsti alla Villa Manin di Passariano, la sede espositiva è stata trasferita a Udine. L’assessore comunale alle Attività produttive Maurizio Franz ha quindi sottolineato che l’iniziativa contribuirà ad arricchire l’offerta della città e per darle adeguato risalto sarà proposta con una cinquantina di Presepi nella chiesa di Sant’Antonio Abate in piazza Patriarcato dal 4 dicembre al 9 gennaio.

“Si tratterà di una occasione particolarmente significativa – ha commentato Bini – perché prevede l’esposizione di opere a tema anche di noti artisti friulani, quali Gianni Borta, Arrigo Buttazzoni, Giorgio Celiberti, Giordano Floreancig, Renato Picilli e Silvano Spessot che saranno proposte assieme ai lavori di artigiani dell’arte musiva dell’intero territorio regionale”. “L’impegno delle Pro loco, rinnovato anche per questo Natale, conferma la capacità di mettere in rete un territorio ricco di attrattive e peculiarità, aumentando così il richiamo turistico dell’intero Friuli Venezia Giulia, e ribadisce l’attenzione del volontariato regionale nel coniugare solidarietà e crescita delle realtà rappresentate”. “Non va dimenticato – ha concluso Bini – l’impegno di tutti i volontari delle pro loco che si sono messi a disposizione a titolo gratuito per portare un aiuto concreto, spesso anche parole di conforto, alle persone in difficoltà e in condizioni di disagio nel periodo del lockdown”. ‘Presepi FVG’ è inoltre un evento che coinvolge anche il mondo della scuola, i più importanti siti presepiali e oltre 140 allestimenti della rappresentazione della Natività presenti in decine di località della regione.

GIROPRESEPI FVG

Il rinnovato sito web presepifvg.it propone la 18^ edizione del “Giro Presepi FVG”, ovvero la mappa georeferenziata con 143 siti presepiali in Friuli Venezia Giulia (numero in crescita visto che lo scorso anno erano 78). Sono 78 tra capoluoghi, frazioni e località i centri coinvolti (a fronte dei 67 dello scorso anno). I siti sono abbinati a utili indicazioni di quali siano fruibili liberamente nelle pubbliche piazze o chiese, quanti prevedano ingressi con Green pass e quali siano adatti ai gruppi organizzati (al centro di un progetto di turismo presepiale insieme a PromoturismoFVG “La magia del Natale in Friuli Venezia Giulia”, con 20 destinazioni a fronte delle 7 dello scorso Natale). In totale si tratta di oltre 1950 Natività da ammirare durante le feste in Friuli Venezia Giulia, suddivise in 12 itinerari territoriali proposti: Carnia (7 siti/iniziative); Cividale del Friuli e Vali del Natisone (15); Friuli Collinare e San Daniele del Friuli (22); Gemonese (14); Gorizia e Collio (4); Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni (9); Lignano Sabbiadoro e dintorni (14); Piancavallo e Dolomiti Friulane (4); Pordenone e dintorni (21); Tarvisiano (4); Trieste e Carso (2), Udine e dintorni (25). Da aggiungere a questo novero pure i 1000 presepi accolti all’interno del Museo del presepio di Trieste.

NOVITÁ – Tra le novità di questo Natale 2021 cinque località: Sappada con la propria rassegna presepiale; Bannia di Fiume Veneto con il presepe della chiesa delle Sante Perpetua e Felicita; Pozzo di Pasiano di Pordenone con il presepe all’aperto di via Brozzette; Flumignano di Talmassons con il proprio presepe all’aperto; Latisana con il suo nuovo presepe di sabbia. Da segnalare anche il ritorno delle rassegne di Aquileia e Terzo d’Aquileia.

CONCORSO SCUOLE

Confermato il Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie del Friuli Venezia Giulia, intitolato quest’anno “Un Natale di Emozioni”. Gli studenti della scuola dell’infanzia sono stati invitati a inviare un disegno mentre quelli della primaria invieranno un pensiero dedicato al Natale: tutti i lavori saranno attentamente valutati dalla giuria. Gli elaborati saranno pubblicati anche sul settimanale Il Friuli per essere sottoposti al voto popolare.