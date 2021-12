Måneskin: data zero a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – Con oltre 6 dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, la band più iconica d’Italia, i Måneskin annunciano un nuovo entusiasmante concerto in programma il 23 giugno 2022 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD): sarà la Data Zero del già celebre “Live al Circo Massimo”. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 6 dicembre online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 11 dicembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. La “Data Zero” del 23 giugno 2022 a Lignano Sabbiadoro è organizzata da Vivo Concerti con Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e Lisagest.

Il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto

In pochi anni, la strategia condotta dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e la stretta collaborazione tra i partner organizzatori e gli operatori turistici hanno portato Lignano ad accreditarsi come destinazione ideale per concerti di grande risonanza, garantendo strutture, servizi e un bellissimo ambiente di vacanza a disposizione delle migliaia di fan. L’arrivo dei Måneskin allo Stadio Teghil è una straordinaria notizia che premia il lavoro e la lungimiranza di tutta la squadra, siamo entusiasti all’idea di ospitare una band che ha saputo rompere gli schemi e che, anche per questo, sta avendo un successo planetario.

L’Assessore Regionale alle Attività Produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini

È una notizia molto importante, una notizia meravigliosa, è un motivo di grande orgoglio per il Comune di Lignano e l’intera regione Friuli Venezia Giulia.

Biografia Måneskin

Hanno calcato i palchi di tutto il mondo e dominano le classifiche mondiali: i Måneskin, la band dei record, si forma a Roma nel 2016 quando Damiano (cantante), Vittoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) decidono di proporre un genere che nasce dalle diverse influenze dei singoli componenti, un mix di rock e pop accompagnato dalla voce reggae di Damiano, frontman del gruppo. Il nome scelto, Måneskin, deriva dal danese, lingua d’origine della madre della bassista Victoria e sta a significare “chiaro di luna”. Il gruppo inizia a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione nel 2017 al talent X-Factor Italia, per poi salire agli onori di cronaca come vincitori del Festival di Sanremo 2021, che gli garantisce anche l’accesso e all’Eurovision Song Contest 2021, vincendolo, per la terza volta per un musicista italiano, e venendo così elevati ad artisti mondiali. Il 2021 infatti è l’anno della consacrazione grazie a un Tour Europeo sold out in 1 ora, alla loro ospitata al famoso programma tv americano “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, alla partecipazione come Special guest dei Rolling Stones per il concerto a Las Vegas, alla nomination agli American Music Awards, alla vittoria come Best Rock agli MTV EMA e alla loro adesione come ospiti speciali della Finale di X Factor Italia 2021, che si svolgerà a metà dicembre. La loro versione di “Beggin” è al 1° posto su Billboard’s “Alternative Airplay” da 9 settimane, i loro brani hanno raccolto oltre 3,7 miliardi di stream. I Måneskin hanno all’attivo 6 dischi di diamante e 133 dischi di platino, risultando così gli artisti italiani più ascoltati al mondo.

MÅNESKIN

“Data Zero Live al Circo Massimo”

23 GIUGNO 2022

LIGNANO SABBIADORO (UD), Stadio Teghil

Prezzi dei biglietti:

Pit gold € 55,00 + dp

Parterre € 35,00 + dp

Tribuna Vip € 50,00 + dp

Tribuna laterale € 40,00 + dp

Tribuna centrale € 35,00 + dp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it a partire dalle ore 11:00 di lunedì 6 dicembre 2021 e nei punti vendita autorizzati Ticketone a partire dalle ore 11:00 di sabato 11 dicembre 2021

PER MAGGIORI INFO SUL TOUR DEI MÅNESKIN:

Vivo Concerti – www.vivoconcerti.com – info@vivoconcerti.com

PER MAGGIORI INFO SUL CONCERTO DI LIGNANO:

FVG Music Live – info@fvgmusiclive.it – www.fvgmusiclive.it –