Gli artigiani del FVG per il Buddy Market

UDINE – Chiude l’Associazione Culturale Blud dopo 6 anni di attività e per farlo ha organizzato eventi sia in presenza che online. In questi giorni, dall’1 al 24 dicembre, sui canali social dell’associazione (Instragam e Facebook: @blud.life) è in atto il Calendario dell’avvento: ogni giorno e per 24 ore, ospite un artigiano del FVG che promuove i suoi prodotti, riservando degli sconti speciali per i followers di Blud. Domenica 5 dicembre inoltre si terrà al giardino del Circolo Culturale Cas’Aupa l’ultimo Buddy Market dell’anno, una versione natalizia, dove poter trovare piccoli tesori di artigianato locale e abiti e accessori vintage.



“In questi anni siamo riusciti ad organizzare molti eventi che ci stavano a cuore, in particolar modo legati al mondo dell’artigianato locale, che da sempre promuoviamo. Ora però, dopo quasi due anni di pandemia, abbiamo tirato le somme e capito che Blud era diventato un progetto diverso rispetto a quello inziale. Per questo motivo quindi, abbiamo deciso di scindere l’Associazione con una piccola festa a seguito del Buddy Market del 5 dicembre, per celebrare il traguardo e la conclusione dei sei anni di attività e ringraziare tutte le persone, e sono state davvero tante, che negli anni ci hanno seguito, hanno partecipato e hanno collaborato con noi” spiega Stefania Barbalace, Presidente dell’Associazione Blud. “Blud è stato aggregazione, condivisione, mercatini, programmi radio, concerti, incontri, interviste… Per noi è stato un progetto importante che però ora, doveva mutare in altro. Infatti, l’Associazione chiude ma lo staff continuerà a collaborare e nel 2022 ci saranno delle novità che per ora non possiamo ancora svelare” anticipa Alessandra Spangaro, Vicepresidente.

Una giornata da non perdere dunque, domenica 5 dicembre 2021 presso Cas’Aupa, in via Val D’Aupa 2 a Udine, dalle 10 alle 17 Buddy Market, con mercatino vintage e di artigianato, e dalle 17 alle 19 “Aperitivo goodbye Blud”, per salutare Blud e fare i primi brindisi di Natale con dell’ottimo vin brulè. L’evento è ad ingresso gratuito, obbligo Super Green Pass, verrà annullato in caso di pioggia.