“Un Natale per i nonni”, concorso per gli alunni delle elementari di Udine

UDINE – A causa della pandemia, anche quest’anno gli ospiti delle residenze per anziani saranno costretti a trascorrere in sostanziale isolamento le feste natalizie. La somministrazione della terza dose ‘booster’ del vaccino anti-Covid sta salvaguardando la loro salute ma impedirà loro di vivere in piena allegria questo importante momento dell’anno.

Il gruppo “Sereni Orizzonti” – le cui strutture sono da sempre Covid free – ha quindi pensato di indire un concorso rivolto a tutti gli alunni delle scuole elementari di Udine. L’obiettivo è quello di regalare un sorriso ai nonni, inviando loro dei disegni che verranno affissi nelle sue residenze in città (“Gelsomino”) così come a Gemona del Friuli (“I Tigli”), San Giovanni al Natisone (“Le Camelie”), Aiello del Friuli (“Le Meridiane”), Pasian di Prato “Paolino Zucchini”), Risano (“Giacinto Blasoni”) e Percoto (“Villa Orchidea).

Il concorso si chiama “Un Natale per i nonni” e mette in palio 3 tablet, che verranno assegnati ai vincitori decretati da una giuria formata da ospiti delle residenze. I disegni possono essere inviati all’indirizzo promozione@sereniorizzonti.it, via WhatsApp al numero +39 320 710859 oppure direttamente nella sede del gruppo a Udine, in Via Vittorio Veneto 45. «Sarà l’occasione – spiega Laura Canton, responsabile dell’iniziativa – per fare sentire ai nostri nonni il calore dei giovanissimi, trasmettendo loro il senso di appartenenza a una comunità che non li ha mai dimenticati».