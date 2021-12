Sono 5 i rugbisti del Fvga convocati per il Trofeo dei Dogi

FVG – Il Veneto del rugby chiama e il Friuli Venezia Giulia risponde presente: sono 5, infatti, i giocatori U17 selezionati per prendere parte al Trofeo dei Dogi che si terrà il 5 dicembre, presso gli impianti del Verona Rugby. Per quanto riguarda l’U17 maschile sono ben quattro gli atleti convocati: si tratta di Favaretto Stefano del Pordenone Rugby e di

Pontoni Maximo, Liberale Alessio, Tomasini Mattia tutti giocatori del Rugby Club Pasian di Prato; per quanto riguarda le ragazze, invece, ci sarà la giocatrice del Venjulia Rugby Trieste, Margherita Blaskovic. “Per noi come Comitato Fvg si tratta di una grande soddisfazione – commenta Emanuele Stefanelli, presidente del Comitato Fir Fvg – essere selezionati per vestire una maglia importante come quella dei Dogi non è cosa da poco. Il nostro lavoro di attenta selezione sul territorio sta dando i frutti sperati; questo lo dobbiamo soprattutto alla grande collaborazione che stiamo attuando insieme alle società che rappresentano il nostro legame diretto con il territorio. Grande soddisfazione, poi, per la convocazione di Margherita Blaskovic. L’atleta triestina rappresenta un vanto per la giovane età e per le grandi doti che da sempre ha messo in mostra sui campi da rugby. Il nostro lavoro sarà sempre più rivolto a tutti i giovani rugbisti del Friuli Venezia Giulia che vogliamo e dobbiamo aiutare a crescere”.