Frecce Tricolori: Stefano Vit subentra a Farina

RIVOLTO – Passaggio di consegne al vertice delle Frecce Tricolori, ufficialmente il 313. Gruppo Addestramento Acrobatico di stanza all’aeroporto di Rivolto (Udine), tra i tenenti colonnelli Gaetano Farina, il comandante uscente che aveva assunto l’incarico nel 2018, e il subentrante Stefano Vit.

“È motivo di grande orgoglio partecipare al cambio di comando della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) – ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, intervenuto alla cerimonia in rappresentanza della Regione – e il sorvolo degli aerei che disegnano in cielo il più grande Tricolore d’Italia rinsalda e ricorda a tutti noi i valori portanti della nostra Patria ma anche della nostra terra: umanità, libertà e giustizia”.

Zanin ha ringraziato Farina per l’opera svolta “che ha contribuito a promuovere in tutto il mondo l’immagine e l’offerta del Friuli Venezia Giulia che ospita la Pan”, dando poi il benvenuto a Vit, “un friulano doc che conosciamo bene e che, attraverso il suo comando, contribuirà a fare crescere le Frecce Tricolori, potendo naturalmente contare sull’appoggio della Regione”. Come da tradizione, la cerimonia a terra è stata preceduta dall’esclusivo passaggio di consegne in volo, con i due piloti, assieme al resto della formazione, impegnati in una serie di evoluzioni fino al momento in cui Farina si è separato dagli altri, lasciando i cosiddetti gregari al comando di Vit.