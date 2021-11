Fvg in zona gialla: intensificati i controlli dei carabinieri in città

UDINE – I carabinieri del Comando provinciale di Udine, nell’ambito delle attività tese a contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, hanno vigilato sul rispetto delle norme in vigore, verificandone l’attuazione e indirizzando i controlli verso gli esercizi pubblici e le attività commerciali in provincia.

All’esito delle verifiche, nel corso delle quali sono stati controllati 215 persone e 54 tra esercizi pubblici e commerciali, non sono state riscontrate violazioni alla normativa sul controllo del Green pass e delle regole sull’uso della mascherina e sul distanziamento interpersonale, segno del grande rispetto e sensibilità dimostrati dalla gente friulana.

I controlli proseguiranno anche in ragione del transito della provincia in “zona gialla” che, come noto, implica l’adozione di nuove e più rigorose regole di comportamento.