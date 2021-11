Off Label prosegue con “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo”

UDINE – Dopo una scoppiettante serata d’apertura e un intenso ed emozionante primo “Dance out” a cura di Marta Bevilacqua, Off Label 12 dà appuntamento con “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo”, spettacolo prodotto dalla Compagnia Arearea con il sostegno progettuale di teatroescuola, Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia e il sostegno di Ministero italiano della Cultura e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

DANZA PER LE NUOVE GENERAZIONI – Sarà un doppio appuntamento dedicato alla danza per le nuove generazioni e le famiglie (età consigliata dagli 8 anni), quello in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre, dalle 17.30, a Lo Studio (via Fabio di Maniago 15, Udine) nell’ambito della rassegna per una nuova danza della Compagnia Arearea, la cui organizzazione è curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, con la direzione artistica di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi e in collaborazione con Danceproject Festival-ACTIS Trieste.

ICARO E DEDALO – Sulla scena Icaro e Dedalo vivono come esploratori bambini, attratti continuamente da tutto ciò che non conoscono. Il mito di Icaro e Dedalo è un’impresa coraggiosa, è una fuga verso la libertà, è un affondo sulla relazione padre e figlio, è un esempio classico della differenza tra le virtù umane: la temerarietà e il coraggio. Calcolare i rischi, sostenere il limite, trovare la giusta misura – eumetria – è ciò che preserva la vita. «Mi interessa parlare di questa differenza, di questo tempo d’analisi – ha spiegato la coreografa Marta Bevilacqua -. Lo farò ancora una volta con la danza e tre personaggi potenti: Icaro (Andrea Rizzo), Dedalo (Daniele Palmeri) e Minosse (Alessandro Maione), Re di Creta. Lo spettacolo declina le grandi azioni del mito e le rende scrittura motoria: orientarsi nel labirinto, scappare, costruire, inventare, volare, cadere. Il lavoro si snoda attorno a una metafora: uscire dal labirinto che noi stessi abbiamo costruito. A metà tra un cantiere edilizio e il cielo, tra il concreto e l’aereo, il mio Icaro non è un angelo ma un ragazzo che ama il gioco inteso in senso ampio, come pratica legata all’infanzia, ma anche come percorso che apre a uno sguardo ironico sulla realtà. Il mio eroe fanciullo vivrà sulla scena una trasformazione che lo condurrà a una morte simbolica e gli permetterà l’accesso a una nuova dimensione. Il volo è il punto di partenza e il mezzo attraverso il quale Icaro realizza la sua volontà di trasgressione».

DANCE OUT – Il ricco cartellone di Off Label 12 proseguirà poi, dal 18 dicembre, con gli appuntamenti dedicati al Corso di Alta formazione curato da Arearea con il sostegno della Fondazione Friuli e realizzato in partenariato con HangartFest_festival di danza contemporanea di Pesaro, Associazione Mittelfest – Progetto MittelYoung, Museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine, Festival Suns Europe – Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero italiano della Cultura. Le allieve, gli allievi e i loro maestri, incontreranno il pubblico nelle serate “Dance out_la danza fuori”: gli incontri ravvicinati con i coreografi e maestri ospiti permetteranno una doppia occasione di avvicinamento alla danza contemporanea. Gli aspiranti professionisti avranno così modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione di un’artista, il quale, in modalità libera e diversa, alternerà sequenze a discorsi sulla propria danza.

PRENOTAZIONE – Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Lo Studio, in via Fabio di Maniago 15, a Udine. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 345.7680258. Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al DL 105/2021 del 23 luglio 2021, per accedere agli spettacoli sarà obbligatorio esibire il green pass.

INFO | arearea.it | Facebook |

CALENDARIO OFF LABEL 12

_4 e 5 dicembre 2021

alle 17.30, “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo” (Compagnia Arearea)

Danza per le nuove generazioni e famiglie_ età consigliata dagli 8 anni

_18 dicembre 2021

alle 19, Dance out a cura di Alessio Maria Romano

_15 gennaio 2022

alle 19, Dance out a cura di Antonio Montanile

_29 gennaio 2022

alle 19, Dance out a cura di Antonella Bertoni

_12 febbraio 2022

alle 21, Attraverso (Compagnia Arearea/Valentina Saggin)

_19 marzo 2022

alle 19, Dance out a cura di Marta Ciappina

_2 aprile 2022

alle 11, Focus On Dance, al Museo d’arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine

alle 19, Dance out esito aperto al pubblico delle creazioni del Corso di Alta Formazione.