Coldiretti Fvg: Natale a km zero sulla vetrina online di Campagna Amica

FVG – Un altro Natale a chilometro zero grazie alla Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Attraverso la Rete di Campagna Amica sarà possibile acquistare anche da casa il meglio dei prodotti delle aziende agricole del territorio regionale in vendita nei tre mercati Coperti di Gorizia, Pordenone e Udine. A consentirlo è la vetrina online, www.laspesadicampagnamicafvg.it, dove sarà possibile scegliere diverse proposte di scatole di Natale contenenti le eccellenze locali, con consegna diretta a casa propria o delle persone destinatarie del dono. Previo ordine online, si potrà pure procedere all’acquisto nel Mercato coperto più vicino.

L’iniziativa di Coldiretti Fvg, commenta la responsabile di Campagna Amica Vanessa Orlando, «trae spunto dall’abitudine sempre più diffusa tra i cittadini di preferire cibo locale, sano, sicuro e garantito. Si cerca in sostanza la sostenibilità e c’è il desiderio di aiutare i piccoli agricoltori e nello stesso tempo di regalare cibo di qualità da portare nelle tavole di amici e parenti».

Scegliere le proposte regalo di Campagna Amica, utili, golose, 100% Fvg significa accedere ai prodotti genuini degli agricoltori, dunque anche sostenere il settore agricolo. Ma la solidarietà non fi­nisce qui. Per ogni acquisto, infatti, una quota dell’incasso sarà devoluta a una Onlus friulana che si occupa di dare un impiego a ragazzi con disabilità, perché l’attenzione per la collettività e il sostegno alle fasce più deboli è tra i valori fondanti del progetto.