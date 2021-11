Riecco Idea Natale: da giovedì 18 novembre alla Fiera di Udine

UDINE – Si è fatto attendere, ma finalmente è arrivato il momento dell’evento regionale clou dedicato al regalo! Da giovedì 18 a lunedì 22 novembre ritorna alla Fiera di Udine IdeaNatale, edizione numero 32 con oltre 100 espositori, ingresso gratuito e con un palinsesto di oltre 50 eventi, anch’essi gratuiti. Cinque giornate a disposizione delle aziende per promuoversi incontrando migliaia di visitatori che potranno scegliere in tempo e in sicurezza i regali da fare e da farsi visitando gli stand della manifestazione articolata nei padiglione 5,6,7, 8 e nelle aree esterne. Negli ultimi anni l’affluenza a IdeaNatale ha sfiorato le 50.000 presenze grazie anche alla formula dell’ingresso free avviata nel 2017. L’offerta negli stand è molto ampia e attraente: artigianato artistico, tessuti e abbigliamento, accessori, decorazioni, addobbi natalizi, strenne alimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, libri, proposte vacanze sulla neve, viaggi e relax, terzo settore, solidarietà e no-profit, laboratori creativi.

IdeaNatale non solo anticipa l’atmosfera natalizia, ma soprattutto previene la corsa snervante dell’ultimo minuto alla ricerca del regalo. E’ una manifestazione “multi-proposta” che sa coniugare importanza del dono e rilancio dei consumi e che negli anni ha trovato il giusto equilibrio tra esigenze commerciali e contenuti culturali e di intrattenimento. IdeaNatale mette assieme regalistica, incontri con autori ed editori, letture, musica, workshop, shoowcooking con cuochi professionisti e giovani leve delle scuole alberghiere regionali, laboratori e tante altre iniziative, anche solidali, da vivere in Fiera come esperienza personale che accompagna e avvalora l’acquisto. Anzi, molto spesso l’esperienza stessa di partecipazione agli eventi è già un regalo che ognuno di noi può fare a se stesso e agli altri. Lavoro di squadra e importanti collaborazioni stanno alla base di questo evento molto apprezzato e tanto attesa, ancor più quest’anno dopo l’assenza, nel 2020, a causa della pandemia. Al successo di IdeaNatale contribuiscono la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, la Fondazione Friuli, il Comune di Udine e Pulitecnica Friulana come sponsor tecnico) Da 22 anni la solidarietà fa parte integrante di IdeaNatale attraverso la partecipazione di quanti operano nel “Terzo Settore” che in queste giornate di fiera vede promuovere i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori che lo rendono fondamentale nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone. Valori ancor più importanti in un periodo come quello che stiamo vivendo. Attraverso le varie attività e gli oggetti realizzati, associazioni, cooperative sociali contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i soggetti più fragili. Queste persone trovano, infatti, nella manualità dell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una ragione di valorizzazione e di identità sociale. Chi di noi a Natale non sceglie un libro come regalo? Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza.

Tra gli eventi di IdeaNatale non mancheranno gli incontri con gli autori e gli editori locali per presentare in anteprima libri e racconti. Non solo: per i più piccoli e le famiglie ci saranno anche delle letture animate. Per sottolineare l’importanza di questa edizione della “ripartenza” dopo la pausa obbligata dello scorso anno, l’inaugurazione di giovedì 18 novembre, alle 17, avrà come madrine due atlete friulane che si sono distinte per determinazione e coraggio alle paralimpiadi di Tokio: sono Katia Aere (handbike) e Giada Rossi (tennis tavolo). Gli orari per visitare IdeaNatale: giovedì 15 – 20 venerdì, sabato, domenica 10 – 20 lunedì 10 – 18 Info e modalità di accesso (entrata e uscita da ingresso ovest) su www.ideanatale.it