Off Label: 12^ edizione per la rassegna per una nuova danza

UDINE – Saranno quattordici appuntamenti all’insegna della danza di ricerca e della coreografia contemporanea per tutte le generazioni, quelli di Off Label 12, in programma dal 14 novembre al 2 aprile 2022. Un ritorno alle origini, dunque, quello della “rassegna per una nuova danza” della Compagnia Arearea, la cui organizzazione è curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, con la direzione artistica di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi e in collaborazione con Danceproject Festival-ACTIS Trieste. Tutti gli spettacoli saranno ospitati da Lo Studio di Udine (via Fabio di Maniago 15, Udine). La “casa” della Compagnia Arearea sarà uno spazio accogliente per guardare da vicino come il gesto diventa forma e come la forma crea movimento.

DANCE OUT – Il ricco cartellone di Off Label 12 riserverà anche un tempo e uno spazio al Corso di Alta formazione curato da Arearea con il sostegno della Fondazione Friuli e realizzato in partenariato con HangartFest_festival di danza contemporanea di Pesaro, Associazione Mittelfest – Progetto MittelYoung, Museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine, Festival Suns Europe – Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero italiano della Cultura. Le allieve, gli allievi e i loro maestri, incontreranno il pubblico nelle serate “Dance out_la danza fuori”: gli incontri ravvicinati con i coreografi e maestri ospiti permetteranno una doppia occasione di avvicinamento alla danza contemporanea. Gli aspiranti professionisti avranno così modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione di un’artista, il quale, in modalità libera e diversa, alternerà sequenze a discorsi sulla propria danza. Si comincerà con Marta Bevilacqua il 20 novembre alle 19 per proseguire, sempre alla stessa ora, con Alessio Maria Romano il 18 dicembre; Antonio Montanile e Antonella Bertoni rispettivamente il 15 e il 29 gennaio; e Marta Ciappina (19 marzo); per chiudere il 2 aprile con la presentazione al pubblico, in anteprima, dell’esito delle creazioni autorali della terza edizione del Corso di Alta Formazione.

PRIMO APPUNTAMENTO IL 14 NOVEMBRE – Off Label si aprirà però il 14 novembre con un’immersione nella danza contemporanea e nella musica: Kick Off Label, la festa di tesseramento della Compagnia Arearea (dalle 18.30), sarà un aperitivo musicale, con dj set di Leo Virgili e video set di Roberto Cocconi, a cui seguiranno, dalle 20.30, ben tre spettacoli: INTRO, Tanz eines fahrenden geselle, Water dance (Padova danza project). Nel cartellone da segnalare anche un doppio appuntamento con i danzatori della Compagnia Arearea: quello con “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo” (4 e 5 dicembre), dedicato alle nuove generazioni e alle famiglie (bambini dagli 8 anni in su), e con la versione teatrale di Attraverso, per la coreografia di Valentina Saggin (12 febbraio 2022). Particolarmente significativo, a chiusura della 12^ edizione, “Focus On Dance“: un incontro di approfondimento sulla danza in Friuli Venezia Giulia, 2 aprile, alle 11. Un’occasione di incontro e confronto tra operatori della danza regionali, nazionali, critici d’arte, giornalisti, formatori, amanti dell’arte coreutica in uno spazio museale unico in città, il Museo d’arte Contemporanea Casa Cavazzini.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Lo Studio, in via Fabio di Maniago 15, a Udine. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 345.7680258. Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al DL 105/2021 del 23 luglio 2021, per accedere agli spettacoli sarà obbligatorio esibire il green pass.

INFO | arearea.it | Facebook |

CALENDARIO OFF LABEL 12

_14 novembre 2021

alle 18.30, Kick Off Label, serata di apertura, festa di tesseramento

alle 20.30, INTRO, Tanz eines fahrenden geselle, Water dance (Padova danza project)

_20 novembre 2021

alle 19, Dance out a cura di Marta Bevilacqua

_4 e 5 dicembre 2021

alle 17.30, “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo” (Compagnia Arearea)

Danza per le nuove generazioni e famiglie_ età consigliata dagli 8 anni

_18 dicembre 2021

alle 19, Dance out a cura di Alessio Maria Romano

_15 gennaio 2022

alle 19, Dance out a cura di Antonio Montanile

_29 gennaio 2022

alle 19, Dance out a cura di Antonella Bertoni

_12 febbraio 2022

alle 21, Attraverso (Compagnia Arearea/Valentina Saggin)

_19 marzo 2022

alle 19, Dance out a cura di Marta Ciappina

_2 aprile 2022

alle 11, Focus On Dance, al Museo d’arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine

alle 19, Dance out esito aperto al pubblico delle creazioni del Corso di Alta Formazione.