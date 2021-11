Nuova piazza a Tarvisio. Al taglio del nastro anche il presidente Fedriga

TARVISIO – “Da oggi Tarvisio ha un nuovo biglietto da visita per i turisti italiani e stranieri. Accogliere i visitatori in un luogo come la rinnovata piazza dell’Unità d’Italia rappresenta un importante valore aggiunto per una località che, nonostante il periodo complesso dovuto all’epidemia da Covid-19, si sta rivelando sempre più attrattiva”. È questo il concetto espresso del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia d’inaugurazione della piazza completamente riqualificata dal Comune grazie a un contributo regionale di 700mila euro.

Affiancato dal sindaco di Tarvisio Renzo Zanetto e dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, Fedriga ha rimarcato che “l’intervento compiuto non è stato limitato al rifacimento della pavimentazione dell’area ma è stata realizzata anche la fontana circolare con i getti d’acqua colorati che ha già catturato l’attenzione dei turisti. Si è trattato di una decisione lungimirante da parte dell’amministrazione cittadina, perché ha consentito di recuperare un luogo molto apprezzato e identitario di Tarvisio e di restituirlo ai cittadini dopo averlo reso maggiormente attrattivo grazie a un nuovo elemento architettonico integrato nel contesto urbano”.

Il governatore ha spiegato che “il turismo è un asset fondamentale per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ma lo è in particolare per una realtà di confine come Tarvisio, nella quale i rapporti tra la comunità locale e quella austriaca sono solidi e radicati. Un esempio di quell’interazione tra popoli e culture, basata sul rispetto reciproco e capace di valorizzare le peculiarità e le tipicità locali, che deve essere il reale fondamento dell’Europa”.

Durante l’inaugurazione sono state consegnate le targhe di riconoscenza alle istituzioni e associazioni di volontariato del territorio che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e alla riuscita della campagna vaccinale tenutasi a Tarvisio.

Fedriga ha quindi sottolineato che “la buona adesione alla campagna vaccinale ci permette di guardare alla stagione turistica invernale con maggiore ottimismo rispetto al passato, ma dobbiamo ricordare che la ritrovata normalità che oggi cominciamo a respirare è frutto degli sforzi compiuti da tutti i cittadini della nostra regione. Nei momenti più bui della lotta al Covid-19 i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno nuovamente dimostrato l’importanza dei valori sui quali sono fondate le nostre comunità: la solidarietà e il rispetto degli altri. È a questi principi, assieme alla fiducia nella scienza, che dobbiamo continuare a ispirarci nella prosecuzione della lotta per debellare il virus. Non dobbiamo infatti dare nulla per scontato per evitare di vanificare i risultati ottenuti finora”.