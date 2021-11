Advent Pur 2021, torna la magia dell’Avvento a Valbruna

MALBORGHETTO-VALBRUNA – È un momento per ritornare un po’ bambini, magari solo per un giorno, e vivere la magia dell’Avvento in sintonia con la natura, aspettando il Natale. Anche quest’anno, nei mesi di novembre e dicembre, il Comune di Malborghetto-Valbruna, in collaborazione con Pro Loco Il Tiglio Valcanale, organizza Advent pur, un romantico percorso tra i boschi della piana di Valbruna in cui rivivere le antiche tradizioni e le atmosfere magiche di una volta. Nel bosco, tra alberi e baite di legno, grandi e piccini possono sorseggiare bevande calde e assaporare qualche dolcetto, ascoltando musica natalizia e curiosando manufatti dell’artigianato locale. Sullo sfondo, spiccano le vette innevate delle Alpi Giulie che si possono ammirare anche a bordo di una slitta trainata dai cavalli, nella notte rischiarata dalla luce delle lanterne. Lungo il sentiero si incontrano animali da fattoria, stufe a legna accese da mani sapienti, installazioni artistiche, sagome dipinte che evocano le tradizioni del solstizio d’inverno, fienili e presepi. La musica degli Alpenhorn fa da sottofondo, mentre nei vecchi stavoli si canta e si suona attorno al fuoco, raccontando leggende e storie che riscaldano i cuori e le lunghe notti del solstizio. I più piccoli potranno addirittura fermarsi in un piccolo “ufficio postale” da dove spedire la propria letterina per il Santo Natale.

Con la neve che scrocchia sotto le scarpe, il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che colora le guance e il luccichio dei cristalli di ghiaccio che impreziosisce il paesaggio, Advent pur è un invito a compiere un suggestivo cammino nella natura.

IL PERCORSO ADVENT PUR. Il percorso si sviluppa a Valbruna, con un itinerario di 2,5 km che attraversa il bosco e la piana del paese, senza incontrare particolari dislivelli. Gli eventi si terranno il 27 e 28 novembre e i giorni 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19 dicembre, dalle ore 16 alle 19.30. Il costo per la partecipazione è di 6 euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto degli 11 anni e per i residenti. Per quanto riguarda l’abbigliamento, sono consigliati abiti caldi, guanti e berretto, scarpe da trekking invernali. Saranno a disposizione, con una cauzione, alcune lanterne e si potranno noleggiare slittini per trainare i più piccoli lungo il sentiero, in caso di neve.

E PRIMA E DOPO ADVENT PUR. A Valbruna, durante le serate di Advent pur, il centro pedonale sarà animato da un grazioso mercatino natalizio e da carrozze trainate da cavalli. A Malborghetto, nella magica atmosfera nel centro del borgo, sarà possibile ammirare il calendario monumentale dell’Avvento a palazzo Veneziano di Malborghetto, sede di mostre e concerti serali gratuiti. Senza dimenticare i laboratori di Casa Oberrichter, per bambini e adulti. A Ugovizza, presso la sala dell’ex latteria, si terranno laboratori per la preparazione di biscotti tradizionali per adulti e bambini. Si potranno seguire le lezioni degli esperti in una sala appositamente attrezzata e portare a casa il gusto della tradizione. In tutti i ristoranti di Malborghetto e Valbruna, ci sarà una ricca offerta gastronomica per deliziare i palati di grandi e piccini.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con Pro Loco il Tiglio Valcanale, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale.

Per maggiori informazioni: https://visitvalcanale.it/adventpur/. È richiesta la prenotazione per tutti i laboratori all’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna: +39 389 3179087 | info@visitvalcanale.it. La partecipazione all’Advent pur e a tutti gli altri eventi prevede l’obbligo di Green Pass.