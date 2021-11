Udine, nipote 21enne rapina la nonna materna. Arrestato dai carabinieri

UDINE – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Udine hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di aver rapinato la nonna materna all’interno dell’abitazione di residenza in Udine.

Il giovane, infatti, poco prima dell’arrivo dei militari, aveva aggredito la donna 69enne e, dopo averla immobilizzata e morsa a una mano, le aveva sottratto la somma in contanti di 70 euro, custodita nel portafoglio che l’anziana aveva tentato invano di trattenere a se, non riuscendovi a causa della violenza posta in essere dal nipote. Il denaro, stando alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla pattuglia intervenuta, sarebbe stato successivamente lanciato da una delle finestre dell’appartamento e prelevato da un cittadino extracomunitario, dileguatosi prima dell’arrivo dei carabinieri.

L’anziana è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale cittadino, non in gravi condizioni, con una prognosi di pochi giorni nonostante il forte stato di agitazione a causa dello spavento. Il giovane è stato portato nel carcere di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.