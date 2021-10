I no Green pass tornano in strada con un nuovo percorso: si parte da via via Melegnano

UDINE – Il popolo del no Green pass torna in strada. Oggi a partire dalle 18, come ormai da qualche settimana, le persone contrarie alla certificazione verde sfileranno lungo le vie del centro. Cambia, però, il percorso rispetto alle ultime manifestazioni: la partenza del corteo è fissato per le 18 dal “Parco Ilaria Alpi” di via Melegnano.

A organizzare l’iniziativa è il comitato spontaneo “Costituzione in Azione”. Il corteo si muoverà lungo viale Palmanova, il cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato, piazzale D’Annunzio, via Aquileia, via Vittorio Veneto per arrivare in piazza Libertà attorno alle 20-20.30.

La manifestazione, come al solito, si svolgerà sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.