Presentata la campagna abbonamenti dell’Udinese: “Il mio posto è qui”

UDINE – “Dopo mesi difficili è il momento di tornare a far esplodere la gioia e la passione che per troppo tempo abbiamo dovuto tenere da parte, soltanto sognando di poter tornare a occupare il nostro posto allo stadio. Adesso è il momento di riassaporare le emozioni che solo l’Udinese può regalare nella magica atmosfera della Dacia Arena”. Con queste parole l’Udinese Calcio ha presentato la campagna abbonamenti che prenderà il via martedì 26 ottobre alle ore 10.30, con una prima fase di prelazione dedicata ai vecchi abbonati della stagione 2019/2020 che, come recita lo slogan, potranno riprendersi il loro posto per le rimanenti 13 gare da disputarsi allo stadio Friuli.

Questo primo segmento della campagna, si svolgerà esclusivamente online fino a giovedì 28 ottobre. In questi giorni, i nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera in uno dei posti non opzionati. Dal 29 ottobre al 4 novembre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto (no cambio posto), oltre che online, anche fisicamente presso i punti vendita autorizzati Ticketone e all’Udinese Point operativo in Curva Nord. Il giorno 5 novembre (data unica), solo presso l’Udinese Point della Curva Nord, sarà possibile per i vecchi abbonati scegliere un nuovo posto diverso tra quelli rimasti liberi o liberatesi durante le prime due fasi di prelazione.

Si precisa che, in attesa del ritorno, ormai prossimo, alla piena affluenza, per il settore della Curva Nord, nel rispetto dell’attuale capienza al 75%, coloro i quali scegliessero di confermare, a capacità massima consentita già raggiunta, il vecchio posto saranno provvisoriamente spostati in Tribuna Laterale Nord per poiriprendere la propria seduta abituale non appena sarà consentita la piena capienza dei settori.

Dal 9 al 14 novembre, poi, la campagna si completerà aprendo alla vendita libera dei posti ancora disponibili al termine delle fasi di prelazione. In questo caso, l’abbonamento darà diritto alla visione di 12 gare con prezzo rimodulato (Udinese – Sassuolo , infatti, è in programma il 7 novembre).

Anche quest’anno, Udinese Calcio ha voluto confermare la sua politica dei prezzi calcolando le tariffe in base al costo dell’abbonamento 19/20 mantenendo, così, immutato il rateo.

Come sempre, poi, la società tiene conto di tutte le esigenze dei propri tifosi e fedelissimi consentendo il pagamento rateizzato della tessera (possibilità esclusa per le tariffe Family, Universitari e Sportivi e per coloro che utilizzeranno il voucher).

Si rinnovano anche i pacchetti dedicati a sportivi, universitari e la tariffa family dedicata ai nuclei accomunati dalla passione bianconera. Queste tariffe hanno il costo unico di 50€ e sono sottoscrivibili(secondo le modalità sotto indicate) esclusivamente alla Dacia Arena. Sarà possibile richiedere, collegandosi al sito www.udinese.it e seguendo le istruzioni, questi abbonamenti a 10 gare (escluse quelle contro Milan ed Inter) a partire dalle ore 10.30 di martedì 2 novembre. Una volta inviata la richiesta Udinese Calcio ricontatterà i richiedenti per fissare l’appuntamento per la sottoscrizione della tessera presso l’Udinese Point in Curva Nord. Come sempre, inoltre, la sottoscrizione dell’abbonamento darà accesso ad una serie di benefit garantiti dai partner di Udinese Calcio.

Dal 26-10 al 28-10

ESCLUSIVAMENTE ON LINE Fase dedicata ai vecchi abbonati per far valere il diritto di prelazione sul proprio posto (no cambio posto). È previsto il supporto degli Udinese Club.

I nuovi abbonati possono acquistare un posto fra quelli non in prelazione

Dal 29-10 al 04-11

Fase dedicata ai vecchi abbonati per far valere il diritto di prelazione sul proprio posto (no cambio posto) e fase dedicata ai nuovi abbonati per acquistare un posto fra quelli non in prelazione.

On line, Punti vendita Ticketone e Udinese Point curva nord.

Il 05-11 (unica giornata)

Fase dedicata ai vecchi abbonati, per scegliere un nuovo posto fra tutti quelli disponibili, compresi quelli che si sono liberati, dopo la fase di prelazione precedente. Solo presso Dacia Arena.

Dal 09-11 al 14-11

Fine prelazioni e vendita libera aperta a tutti (12 gare)