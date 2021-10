Scossa di terremoto in Carnia: cittadini di Tolmezzo svegliati all’alba

TOLMEZZO – Trema ancora la terra in Carnia. Oggi alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro nel Tolmezzino, a 3 chilometri nordest dal capoluogo carnico. Un terremoto che è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, svegliata dal boato del sisma. Fortunatamente non si registrano danni a persone o a cose, anche se in mattinata saranno effettuate le verifiche del caso sugli edifici della zona.

Negli ultimi giorni sono state diverse le scosse che hanno interessato il territorio dell’Alto Friuli. Alle 4.30 un altro terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato a 5 chilometri da Moggio Udinese, poco prima, alle 2.28 una di magnitudo 3.7 a Zuglio.