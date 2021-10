Finisce fuori strada con l’auto: muore a 19 anni

SEDEGLIANO – Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì 21 ottobre a Gradisca di Sedegliano. Un ragazzo di 19 anni, Gabriele Moletta, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto, una Alfa Romeo Mito.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato in via d’Azeglio attorno alle 23. Il giovane ha perso il controllo della vettura finendo contro due auto in sosta. L’impatto è stato molto violento, e nonostante l’intervento del personale del 118, per Moletta non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo.