Sarà restaurato l’Arco Bollani grazie a una donazione del Gruppo Danieli

UDINE – Pulizia delle pietre. Recupero e sistemazione delle parti lapidee deteriorate. Trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti dei lavori. Infine, interventi estesi anche alla cancellata. Verrà restaurato in questo modo l’Arco Bollani in piazza Libertà a Udine. L’intervento implica un esborso di 30mila euro che sarà coperto da una donazione della società Danieli &c.Officine Meccaniche Spa. Le modalità di esecuzione dell’opera sono state concertate con la Soprintendenza. È quanto stabilito dalla giunta comunale di Udine nella seduta di martedì mattina.

A descrivere l’opera, il vicesindaco Loris Michelini: “Ringraziamo la Danieli che ha manifestato profondo interesse e intenzione di sostenere l’intervento di restauro conservativo staccando un assegno da 30mila euro in favore dell’amministrazione comunale. È del tutto evidente che si tratta di un punto molto significativo e ad altissimo contenuto simbolico per la città, visto che costituisce l’accesso da piazza Libertà al Castello. Anche in considerazione della crescita dei flussi turistici e dell’intenzione di consegnare a residenti e visitatori una città curata ed elegante, estendiamo un sincero ringraziamento a un privato che dimostra attenzione nei confronti del bene pubblico e vicinanza territoriale alla città”.