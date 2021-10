Branco di lupi avvistato in Val Saisera

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Una branco di lupi è stato avvistato sui prati della Val Saisera, a ridosso della boscaglia. L’incontro è stato documentato da un video girato da un gruppetto di operai carnici (tra i quali ci sono Luca Lubatti e Andrea Misson) nella mattinata di lunedì, che ha notato due esemplari mentre si nutrivano di un cervo appena ucciso.

Un episodio che conferma come ormai la presenza del lupo, insieme a quella di altri grandi carnivori quali l’orso e la lince, sia una costante per la Foresta di Tarvisio, territorio incontaminato che consente a questi animali, fino a qualche anno fa solo di passaggio, di stabilirsi in valle, dando vita a veri e propri branchi.