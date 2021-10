Scarsa l’affluenza per i ballottaggi: per ora prevale il partito dell’astensione

FVG – Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 23 per i ballottaggi delle elezioni comunali.

A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 57.902, pari al 31%. Al primo turno, dopo il primo giorno, si era recato alle urne il 34% degli aventi diritto al voto. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono l’uscente Roberto Dipiazza, espressione del centrodestra, e Francesco Russo per il centrosinistra.

A San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori hanno votato in 5.818, pari al 42%. Quindici giorni fa, dopo il primo giorno, aveva votato il 47% degli elettori. A sfidarsi sono Alberto Bernava, sostenuto dalla coalizione “San Vito Civica” (Cittadini per San Vito, Alternativa Comune e Vivere San Vito) e Valerio Delle Fratte della coalizione di centrodestra “Uniti per il futuro”.

Urne aperte fino alle 15 di lunedì 18 ottobre.