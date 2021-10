Anche a Udine scendono in piazza i no Green pass

UDINE – Anche in città è previsto un corteo no Green pass, promosso dal comitato spontaneo “Costituzione in azione”. Una manifestazione autorizzata dalle forze dell’ordine, che che si terrà venerdì 15 ottobre dalle 11 alle 15.

Il programma ufficializzato dal comitato prevede il raduno in piazzale Chiavris (lato parco Brun). Quindi il corteo si dirigerà verso viale Volontari della Libertà, attraverserà piazzale Osoppo in direzione di piazza Primo Maggio e, raggiunta Porta Manin, confluendo in piazza Libertà.

Qui si terrà un’assemblea pubblica che si prevede possa terminare intorno alle 15. Il tema sarà quello dell’obbligo di green pass, che gli organizzatori della manifestazione ritengono “rappresenti uno strumento discriminatorio e anticostituzionale”.