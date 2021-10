Summer School Dolomiti Unesco in Carnia: 3 giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde

FORNI DI SOPRA – Solo una rete interconnessa di portatori d’interesse può dare alla montagna lo slancio di cui ha bisogno per proiettarsi nel futuro: è questa la filosofia con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Comunità di montagna della Carnia e la Fondazione Dolomiti Unesco organizza l’edizione 2021 della Summer School Dolomiti Unesco.

Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde attendono i partecipanti della quinta edizione, intitolata “Paesaggi e vivibilità: percezione, progettazione, governance”, in programma per il 14, il 15 ed il 16 ottobre tra Forni di Sopra e Tolmezzo. Gli incontri toccheranno temi variegati, tenuti insieme dal fil rouge della cultura del paesaggio e della sua gestione: l’arte legata ai paesaggi montani, lo sviluppo locale, i limiti e le opportunità dell’innovazione in montagna sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati dai relatori.

Il percorso è ad accesso libero e gratuito, e si rivolge ad un ampio pubblico: è aperto ad amministratori, tecnici, liberi professionisti, rappresentanti di aziende di promozione turistica, associazioni, operatori economici, studenti e, più in generale, persone interessate ai territori delle Dolomiti Unesco.

“Nel corso della manifestazione si andrà a fondo nel concetto di paesaggio e nella sua percezione, oltre che nell’analisi della governance di territori complessi come quelli del Bene Dolomiti Unesco – ha ricordato l’assessore regionale alle Infrastrutture Fvg, Graziano Pizzimenti, vicepresidente della Fondazione -. L’occasione sarà propizia per confrontarsi con esperti e studiosi sul rapporto tra i paesaggi montani e chi li abita, approfondendo i temi dello spopolamento della montagna ma anche analizzando nuove esperienze di sviluppo locale”.

A margine della tre giorni di incontri tematici, ci sarà spazio anche per degli eventi correlati in collaborazione con “Leggimontagna” 2021: giovedì 14 a Forni di Sopra per uno spettacolo teatrale, “I guardiani del Nanga”, che porta sul palco le storie di sette spedizioni alpinistiche. Venerdì 15 a Tolmezzo verrà consegnato il premio speciale Giulio Magrini per le politiche in favore della montagna, mentre sabato 16 sarà il turno di un dialogo con i vincitori dei premi della diciannovesima edizione di “Leggimontagna”, un momento di riflessione e confronto sulla scrittura di montagna che vede coinvolti numerosi autori e prestigiose case editrici. Verrà consegnato anche il Premio Speciale “Dolomiti patrimonio mondiale Unesco – Leggimontagna”, riconoscimento promosso dalla stessa Fondazione.