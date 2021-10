Domenica 17 ottobre Cercivento capitale della corsa in montagna

CERCIVENTO – Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal di Corsa in montagna chilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell’organizzazione delle due competizioni, in programma domenica 17 ottobre, sono la Polisportiva Timau Cleulis in collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Cercivento e il gruppo comunale di Protezione Civile.

Per quanto riguarda il Campionato regionale, la gara è riservata alle categorie Promesse maschile e femminile, Senior maschile e femminile e Master. Possono partecipare atleti italiani e stranieri equiparati italiani appartenenti alle categorie Promesse e Seniores maschili e femminili e Master maschili e femminili tesserati Fidal per l’anno 2021, appartenenti alla regione Friuli Venezia Giulia e alle regioni limitrofe. La gara è aperta anche agli atleti in possesso di RunCard Fidal, RunCard Eps e RunCard Mountain Trail che abbiano compiuto il ventesimo anno di età. Questi ultimi, all’atto dell’iscrizione, dovranno allegare fotocopia del certificato medico di idoneità fisica all’atletica leggera unitamente alla tessera RunCard.

L’iscrizione dei tesserati Fidal deve avvenire unicamente sul sito web della Fidal entro giovedì 14 ottobre alle ore 21 (non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine). I possessori di RunCard dovranno inviare una email all’indirizzo info@timaucleulis.it. Il costo, per tutti, è fissato a 10 euro. Gli atleti dovranno essere dotati di Green pass e dovranno indossare la mascherina nei primi 500 metri di gara. Saranno premiati, al termine della gara, i primi tre classificati di ogni categoria con medaglie, maglie e prodotti agroalimentari locali, così come i migliori tempi assoluti femminili e maschili. Per informazioni sul percorso è possibile contattare Elio Ferigo al numero 335.436004 e alla email info@timaucleulis.it.

Per quanto concerne il Memorial Plazzotta, il percorso avrà un dislivello di 1.000 metri con uno sviluppo di 4.100 metri. Si parte dal paese di Cercivento in via Latarie e si prosegue fino al “Plan das Stries” sul monte Tenchia, passando per la “Maine da di Sot” per poi imboccare il sentiero Cai 154. L’arrivo è previsto sulla strada del monte Tenchia al chilometro 8,5 circa. Possono partecipare atleti maschi e femmine che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che siano iscritti a società sportive affiliate o aderenti a Cps, Fidal e ad altri enti di promozione sportiva. Tutti dovranno essere in possesso del certificato medico previsto dalla legislazione italiana di idoneità alla pratica sportiva e Green pass. Saranno premiati, al termine della competizione (a ridosso del municipio) i primi tre classificati (maschi e femmine) con prodotti agroalimentari locali. Le iscrizioni online dovranno essere effettuate inviando un’e-mail all’indirizzo info@timaucleulis.it entro le 21 del 14 ottobre 2021. Sono ammesse iscrizioni il giorno stesso della gara, fino alle ore 9.30 (anche in questo caso il costo è fissato a 10 euro).