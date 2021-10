Trallallero apre con la mostra interattiva “Il Giardino Sonoro”

ARTEGNA – Apre venerdì 8 ottobre, alle 18.30, al Castello Savorgnan di Artegna l’11^ edizione di Trallallero! A dare il via alla nuova stagione del Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni sarà l’inaugurazione de “Il Giardino Sonoro”: una mostra interattiva di strumenti musicali originali realizzati dal musicista e regista Peter Kus di “Zavod Kuskus”, che ha creato e curato la mostra assieme ai designer Natan Esku e Andrej Stular, e alla grafica Ziva Moskric. Già presentata in Francia, Austria, Slovenia, Croazia e Montenegro l’inusuale esposizione è ambientata in un immaginario giardino “botanico-zoologico-acustico”, dove piante e animali sono oggetti sonori e strumenti musicali. I visitatori saranno incoraggiati a toccare, a giocare e a creare suoni e musica. Filo conduttore del percorso sarà la storia fantasy dell’eccentrico inventore di strumenti musicali, il professor Berlió, abitante di Eufonia, città piena di vita, gioia e suoni di ogni tipo, finché il tetro generale Zorb si impossessa del potere e proibisce ciò che la gente amava di più: la musica. Un giorno, ascoltando il canto di un uccello, Berliò comprende che c’è una sola via di salvezza: la natura “è l’unica cosa rimasta libera e Zorb non la potrà mai controllare” e si dedica alla costruzione di una macchina salva-musica. Ed è così che gli spazi del Castello Savorgnan di Artegna si trasformeranno in Eufonia e il risultato della macchina salva-musica andranno a popolare “Il Giardino sonoro” originale e colorato. L’esposizione interattiva sarà aperta dal giorno seguente (sabato e domenica 10-12.30 e 15-18.30. Visite guidate alle 15.30. Disponibile per visite scolastiche su prenotazione). Per tutti gli eventi del festival l’accesso sarà possibile previa prenotazione alla mail info@trallallerofestival.com o al telefono 378.0865319, anche via WhatsApp. Per i maggiori di 12 anni sarà richiesto il green pass.

IL 9 E IL 10 OTTOBRE – E proprio gli spazi della mostra, oltre a quelli della sala consiliare del Municipio di Artegna, ospiteranno il 9 ottobre, alle 10, il workshop “Il mondo è musica” dedicato ai docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, e organizzato dal teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle giornate formative regionali FTSSN-Fare Teatro a Scuola Scondo Noi, e Trallallero. Sarà invece il Teatro Lavaroni, sempre sabato 9 ottobre alle 20.45, a ospitare lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” delle compagnie Spk teatro e Tabasco teatro (Pordenone/Sassari), l’opera più rappresentata di Dario Fo e Franca Rame, un atto unico dalla forte comicità e ironia che mette a nudo le dinamiche delle relazioni sentimentali in un contesto grottesco ma mai inverosimile. Cavallo di battaglia della compagnia Teatro Tabasco è uno spettacolo divertente che tutti i giovani dovrebbero scoprire e gli adulti riassaporare!

Prende invece spunto da “Peter Pan” l’omonimo spettacolo di Febo Teatro (10 ottobre, alle 17, Teatro Lavaroni, Artegna) che vedrà per protagonisti Moira e Paul. I due entrano di nascosto nella casa del Signor James, un vecchio burbero e incattivito, per recuperare un giocattolo smarrito e che James ha sequestrato. Vengono scoperti, ma in un baule del padrone di casa, Moira trova una sagoma d’ombra che ricorda quella del famoso Peter Pan e passa all’attacco… Cos’altro nasconde il signor James tra i suoi segreti d’infanzia?

FINO AL 17 OTTOBRE – “Trallallero – Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni” proseguirà fino al 17 ottobre in quattro Comuni (Artegna, Nimis, Tarcento, Magnano in Riviera) che ospiteranno ben 22 compagnie (3 straniere, 7 regionali, 12 dal resto dell’Italia) artefici di altrettanti spettacoli per i bambini e ragazzi dagli zero ai 14 anni, ma adatti anche agli adulti! Il fitto calendario di eventi (disponibile su www.trallallerofestival.com) prevede, oltre a una serie di appuntamenti dedicati agli insegnati delle scuole dell’infanzia e primaria, e la già citata mostra interattiva, anche 4 workshop, un meeting internazionale e 2 approfondimenti tematici!

LA STORIA DI TRALLALLERO FESTIVAL – “Trallallero – Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni” è nato nel 2011 come spazio di confronto e condivisione artistica per le realtà del Fvg. Anno dopo anno, con nuovi obiettivi, è cresciuto guadagnandosi rispetto e credibilità nel panorama nazionale dei festival per le nuove generazioni. Dal 2015 ha cadenza biennale: anni pari dedicati prevalentemente alla formazione, anni dispari con maggiore presenza di spettacoli. Dal 2019 è festival internazionale. Trallallero svolge anche un ruolo di vetrina. Non è solo rivolto a un pubblico di spettatori paganti, ma ospita anche un pubblico di programmatori teatrali professionisti con la funzione di promuovere sul mercato le compagnie ospitate. Questo richiede anche un particolare lavoro di selezione degli spettacoli in cartellone, un equilibrio complesso e sottile. È un festival a bando: tutte le compagnie presenti hanno inviato, nella scorsa primavera, la loro candidatura vagliata poi dalla direzione artistica.

TRALLALLERO 2021 – L’ undicesima edizione di Trallallero – Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni è realizzata da Teatro al Quadrato grazie al sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Promoturismo Fvg e col patrocinio del Comune di Artegna. La rassegna è partner di: Chain Reaction 2 bridges and new competences, new routes in the international circuit, progetto Boarding Pass Plus 2021 del Ministero della Cultura. I soggetti partner sono: Assitej Italia, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Comune di Artegna, Istituto Comprensivo di Tarcento, Aracon cooperativa sociale onlus Udine, Associazione Culturale Segni d’Infanzia (Mantova), Associazione Culturale Straligut Teatro (Siena), Zavod Kuskus Umetniška Produkcija (Lubiana), Lutkarska Organizacija koju Fakat Trebamo – LOFT (Zagabria), Associazione Culturale SPK Teatro (Pordenone), CICT-Centro Iniziative Culturali (Tarcento), Associazione Amici del Teatro (Artegna), Associazione Culturale Rasmus (Artegna), Associazione Pro Segnacco, Associazione Pro Artegna.

INFO: www.trallallerofestival.com | Facebook | 378.0865319

