Urne chiuse in Fvg: una persona su due non è andata a votare

FVG – Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza finale per le elezioni comunali nei 38 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 367.228 elettori, hanno votato in 183.029, pari al 49,84 per cento.

RESIUTTA. Francesco Nesich, appoggiato da Insieme per Resiutta, è stato confermato sindaco del Comune di Resiutta con 106 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

RONCHIS. Manfredi Michelutto, appoggiato da Viviamo Ronchis, è stato confermato sindaco del Comune di Ronchis con 917 voti.

DOGNA. Simone Peruzzi, appoggiato da Continuità per il futuro, è stato confermato sindaco del Comune di Dogna con 86 voti validi.

PALAZZOLO DELLO STELLA. Franco D’Altilia, appoggiato dalla lista Palazzolo va oltre, è stato confermato sindaco del Comune di Palazzolo dello Stella con 1.087 voti, pari al 82,91% delle schede valide.

Ha inoltre ottenuto voti Paolo Miotto (Palazzolo riparte Paolo Miotto Sindaco), con il 17,09% dei voti (224).

CHIONS. Renato Santin, appoggiato da Lista Civica Obiettivo Comune è stato confermato sindaco del Comune di Chions con 1333 voti, pari al 85,28% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti: Roberto Bernava (Lista 33083), con il 14,72% dei voti (230).

DRENCHIA. Francesco Romanut, appoggiato da Origini e rinnovamento Drenchia, è stato confermato sindaco del Comune di Drenchia con 37 voti, pari al 51,39% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti David Iurman (Drenchia deve vivere), con il 48,61% dei voti (35).

MOIMACCO. Enrico Basaldella, appoggiato dalla lista Vivere Moimacco, è stato confermato sindaco di Moimacco con 720 voti validi.

AIELLO DEL FRIULI. Roberto Festa, appoggiato da Aiello Joannis uniti per il futuro, è stato eletto sindaco del Comune di Aiello del Friuli con 611 voti, pari al 54,17% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Rudi Buset (Progetto Comune), con il 45,83% dei voti (517).

MAJANO. Elisa Giulia De Sabbata, appoggiata da Majano Attiva, Impegno per Majano – Par Maian, è stata eletta sindaco del Comune di Majano con 1.732 voti, pari al 82,09% delle schede valide.

Ha inoltre ottenuto voti Patrick Pierre Bortolotti (Destra Unita) con il 17,91% dei voti (378).

MORARO. Lorenzo Donda, appoggiato dalla lista Moraro Insieme, è stato eletto sindaco del Comune di Moraro con 170 voti, pari al 42,5% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Alberto Pelos (Essere Paese), con il 41,25% dei voti (165), Adriano Colugnat (Lista par Morar), con il 16,25% dei voti (65).

VIVARO. Mauro Candido, appoggiato dalla lista Insieme per Vivaro-Rinnovamento Impegno e Traparenza, è stato confermato sindaco del Comune di Vivaro con 547 voti, pari all’87,94% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Gabriele Di Pietro (Per la salvaguardia e la tutela delle minoranze e delle nostre contrade) con il 12,06% dei voti (75).

COMEGLIANS. Flavio De Antoni, appoggiato da Tutti per Comeglians e da Uniti per Comeglians è stato eletto sindaco del Comune di Comeglians con 178 voti, pari al 59,93% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Denis Mazzilis (Noi e voi insieme per Comeglians), con il 40,07% dei voti (119).

SAURIS. Ermes Petris, appoggiato dalla lista Realizzare, è stato confermato sindaco del Comune di Sauris con 163 voti validi.

ERTO E CASSO. Antonio Carrara, appoggiato da Partecipare con Antonio Carrara sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Erto e Casso con 155 voti, pari al 59,39% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Deborah Corona (Nert&Cas 3.0) con il 40,61% dei voti (106).

TORREANO. Francesco Pascolini, appoggiato dalle liste Torreano in movimento e Torreano Futura, è stato eletto sindaco del Comune di Torreano con 636 voti, pari al 54,04% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Monica Cantarutti (Per Torreano) con il 45,96% dei voti (541).

BERTIOLI. Eleonora Viscardis, appoggiata da Lega Salvini Fvg e da Linea Civica con Centro destra per Bertiolo Forza Bertiolo, è stata confermata sindaco del Comune di Bertiolo con 760 voti, pari al 52,81% dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti Mario Virgili (Scelta responsabile Virgili sindaco e Fa insieme), con il 47,19% dei voti (679).

BAGNARIA ARSA. Elisa Pizzamiglio, appoggiata da Uniti nei valori e da Koinè, è stata confermata sindaco del Comune di Bagnaria Arsa con 1349 voti, pari al 78,66% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Stefano Sanna (Cambiamo davvero) con il 21,34% dei voti (366).

PORPETTO. Andrea Dri, appoggiato dalla lista Insieme, è stato confermato sindaco del Comune di Porpetto con 877 voti, pari al 59,7% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Emanuel Nin (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Fvg, Siamo Porpetto Emanuel Nin sindaco, Civica Crismale “Impegno e passione” Nin sindaco) con il 40,3% dei voti (592).

SAN GIORGIO DI NOGARO. Pietro Del Frate, appoggiato da Ricostruiamo San Giorgio democratica ecologista progressista e Città futura – San Giorgio di Nogaro – Lista Bonetto, è stato eletto sindaco di San Giorgio di Nogaro con 1479 voti, pari al 45,48% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Roberta Sartori (Roberta Sartori sindaca), con il 31,24% dei voti (1016), Massimo Vocchini (Massimo Vocchini sindaco) con il 23,28% dei voti (757).

GRADO. Claudio Kovatsch, appoggiato da Progetto Fvg – Udc Italia, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Kovatsch Sindaco, Lega Salvini Fvg, Forza Italia – Grado, è stato eletto sindaco del Comune di Grado con 2.268 voti, pari al 54,62% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Dario Raugna (Opengrado, Lista civica Liber@, Partito Democratico) con il 37,72% dei voti (1.566), Maurizio Delbello (Amo Grado Delbello Sindaco) con il 7,66% dei voti (318).

ROMANS D’ISONZO. Michele Calligaris, appoggiato da Uniti per Romans Versa e Fratta, è stato eletto sindaco di Romans d’Isonzo con 944 voti, pari al 49,12% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Stefano Careddu (Identità e progresso, Insieme), con il 38,81% dei voti (746)

Francesco Luigi Albasini (Albasini sindaco per Romans d’Isonzo) con il 8,38% dei voti (161). Giacomo Cavalli (Ancora Italia per la sovranità democratica), con il 3,69% dei voti (71).

CASTELNOVO DEL FRIULI. Juri Del Toso, appoggiato dalla lista Viviamo Castelnovo – Juri Del Toso sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Castelnovo del Friuli con 368 voti, pari al 85,58% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Annamaria Tonelli (Ambiente, Accoglienza e Amore per Castelnovo) con il 14,42% dei voti (62).

SAN PIER D’ISONZO. Claudio Bignolin, appoggiato da Insieme per San Piero e San Piero idee in comune è stato eletto sindaco di S. Pier d’Isonzo con 560 voti, pari al 47,74% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Riccardo Zandomeni (Cuore comune – Zandomeni sindaco, Sampierini liberi e forti – Zandomeni sindaco) con il 39,3% dei voti (461), Enrico Gherghetta (Partito democratico) con il 12,96% dei voti (152).

PAULARO. Marco Clama, appoggiato dalle liste Lega Salvini Fvg e Nuova Linfa per Paularo, è stato eletto sindaco del Comune di Paularo con 684 voti, pari al 43,59% delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Daniele Di Gleria (Noi per Paularo – Daniele Di Gleria sindaco), con il 33,59% dei voti (527), Mara Plozner (Ieri, Oggi, Domani), con il 22,82% dei voti (358).

TORVISCOSA. Enrico Monticolo, appoggiato dalle liste Insieme per Torviscosa e Torviscosa rinasce insieme, è stato eletto sindaco del Comune di Torviscosa con 545 voti, pari al 38,22% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Marco Turco (Progetto Comune-Amministrare per progredire e Torviscosa c’è), con il 37,94% dei voti (541), Roberto Duz (Torviscosa 4.0 Progetto futuro), con il 23,84% dei voti (340).

RUDA. Franco Lenarduzzi, appoggiato da Ruda luogo in Comune, è stato confermato sindaco del Comune di Ruda con 967 voti, pari al 73,7% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Riccardo Alessi (Ruda civile) con il 26,3% dei voti (345).

MUGGIA. Paolo Polidori, appoggiato da Lega Salvini Fvg, Lista Stener x Muggia, Noi per Muggia, Forza Muggia – Dipiazza per Muggia, Prima Muggia, Fratelli d’Italia, è stato eletto sindaco del Comune di Muggia con 3.144 voti, pari al 48,75% delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Francesco Bussani (Cittadini per Muggia – Una regione in comune, Partito Democratico – Demokratska Stranka, Lista Bussani, Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea – Stranka Komunisticne Prenove Evropska Levica), con il 31,21% dei voti (2.013), Roberta Tarlao (Comitato Noghere – No Laminatoio, Podemo, Verdi/SEquS, Meio Muja) con il 15,03% dei voti (969), Maurizio Fogar (Muggia), con il 5,01 per cento dei voti (323).

PRAVISDOMINI. Davide Andretta appoggiato da Viviamo Pravisdomini e Lega Salvini Fvg è stato confermato sindaco del Comune di Pravisdomini con 1199 voti, pari al 76,47% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Valter Buttignol (Nuova Pravisdomini, Uniti per Pravisdomini), con il 23,53% dei voti (369).

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Alberto Bernava, appoggiato dalle liste Vivere San Vito, Cittadini per San Vito e Alternativa Comune per San Vito, e Valerio delle Fratte, sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini, Amo San Vito e Fratelli d’Italia, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di San Vito al Tagliamento. Bernava ha ottenuto 2.827 voti, pari al 35,36% dei voti validi; Delle Fratte ha ottenuto 2.717 voti, pari al 33,98% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Susi Centis (San Vito Bene Comune, Sinistra per San Vito e Partito democratico), con il 30,66% dei voti (2.451).

TARCENTO. Mauro Steccati appoggiato dalle liste Forza Tarcento, Siamo Tarcento, Lega Salvini e Fratelli d’Italia, è stato confermato sindaco del Comune di Tarcento con 2.013 voti, pari al 47,36% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Walter Tomada (Rinnovare Tarcento Tomada Sindaco, Con Tomada-Una Nuova Tarcento e Tarcento Insieme), con il 43,86% dei voti (1.864), Riccardo Prisciano (No Autostazione-Lista Civica, Tarcento ci Lega-Prisciano Sindaco e Prisciano Sindaco), con l’8,78% (373).

PINZANO AL TAGLIAMENTO. Emiliano De Biasio, appoggiato da Comunità e territorio, è stato eletto sindaco di Pinzano al Tagliamento con 383 voti, pari al 46,54% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Alessandro Bellio (Lista civica per Pinzano – Ora vorremmo correre noi), con il 43,86% dei voti (361), Erminio Barna (Pinzano Domani), con il 9,6% dei voti (79).

LATISANA. Lanfranco Sette, appoggiato dalle liste Progetto Latisana, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Lega Salvini Fvg, Forza Italia – Latisana, è stato eletto sindaco del Comune di Latisana con 4.042 voti, pari al 65,8% delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Angelo Valvason (Vivere Latisana, Uniti per Latisana, Futuro Comune Latisana, Alleanza Per Latisana), con il 27,23% dei voti (1.673), Gianluca Galasso (Latus Anniae), con il 6,97 per cento dei voti (428).

VAJONT. Lavinia Corona, appoggiata dalla lista Vajont.3 progetto Comune-Corona Lavinia Sindaco, è stata confermata sindaco del Comune di Vajont con 425 voti, pari al 50,54% dei voti validi.

Ha inoltre ottenuto voti Virgilio Barzan (Vajont presente e futuro), con il 49,46% dei voti (416).

SAN QUIRINO. Guido Scapolan, appoggiato dalla lista Una Strada Comune, è stato eletto sindaco del Comune di San Quirino con 774 voti, pari al 38,28% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Gianni Giugovaz (Uniti per San Quirino), con il 34,77% dei voti (703), Mauro Arcicasa (Lega Salvini, San Quirino rinasce), con il 26,95% dei voti (545).

PALMANOVA. Giuseppe Tellini, appoggiato dalle liste Oltre le mura, Noi giovani con Tellini, Lista Martines continuiamo a crescere con Tellini, è stato eletto sindaco del Comune di Palmanova con 1.752 voti, pari al 62,13% delle schede valide.

Ha inoltre ottenuto voti Antonio Di Piazza (Liberi Antonio Di Piazza Sindaco, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Lega Salvini Premier), con il 37,87% dei voti (1.068).

CORDENONS. Andrea Delle Vedove, appoggiato dalle liste Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini Fvg, Forza Italia Berlusconi presidente e da Rinascimento Sgarbi Cordenons, è stato confermato sindaco del Comune di Cordenons con 4.982 voti, pari al 58,49% dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti Paolo Peresson (Cittadini insieme per Cordenons, Progetto Forza Cordenons e Cordenons Democratica) con il 34,27% dei voti (2.919); Gianpaolo Biason (Movimento 5 stelle) con il 3,99% dei voti (340); Franco Vampa (Lista civica Cordenons Futura) con il 3,24% dei voti (276).

I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg. it)