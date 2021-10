L’OWW parte con il piede giusto con una netta vittoria a Piacenza

PIACENZA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Liberandosi dello scorie conseguenti allo “scivolone” di SuperCoppa con Treviglio, l’OWW Udine fa suo, con un +22 finale che non lascia dubbi, il primo match della stagione battendo fuori casa l’Assigeco Piacenza per 84 a 62.

Dopo un inizio “soft”, i bianconeri hanno messo il turbo ad inizio secondo quarto infilando il parziale di 12 a 0 che ha incanalato l’incontro verso una comoda vittoria della formazione ospite. Nella formazione piacentina, ancora mancante del secondo straniero, il migliore è stato il friulano, ex Snaidero, “Dada” Pascolo, sceso in A2 da Trento per dare manforte alla formazione di coach Salieri. Calzettoni alzati fino al ginocchio e meccanica di tiro tutta particolare, l’ala friulana ha messo a segno 12 punti e raccolto 5 rimbalzi.

Tra i giocatori dell’APU, ancora una volta è stata la premiata coppia Cappelletti (19 punti) – Giuri (17 punti) ad incamerare il maggior numero di punti, ma tutta la formazione bianconera, ad eccezione di un ancora poco inserito Ebeling, ha contribuito al successo. Di fondamentale importanza per la vittoria, come sottolineato anche da coach Boniciolli a fine partita, sono state l’ottima difesa, con solo 62 punti concessi ai padroni di casa e la buona circolazione di palla che ha consentito comode scelte di tiro.

Nel frattempo, sta volgendo al termine la campagna abbonamenti della società bianconera, con 1200 tessere stagionali staccate a fronte di una capienza complessiva di 1700 posti a sedere per le norme anti-Covid. Il debutto tra le mura amiche avverrà la prossima domenica alle ore 18, quando capitan Antonutti e compagni saranno opposti al JB Monferrato.

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE 62-84 (16-18, 29-45, 47-62)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Deri 4 punti, Seck ne, Devoe 9, Galmarini 2, Gajic 7, Pascolo 12, Guariglia 6, Querci ne, Gherardini ne, Sabatini 12, Cesana 10. All. Stefano Salieri.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 19 punti, Walters 7, Antonutti 7, Esposito, Giuri 17, Nobile 9, Lautier 10, Pellegrino 10, Italiano 5, Ebeling. All. Matteo Boniciolli.