Apre a Udine l’Accademia Internazionale del Musical!

UDINE – L’Accademia Internazionale del Musical apre i battenti a Udine nella sede di via della Roggia 85/A, il prossimo 18 ottobre. Unica sede italiana a coprire l’intera area del Nord-Est, l’Aidm rappresenta un’affermata realtà di formazione artistica, già presente sul territorio nazionale da ben 14 anni, con altre sei sedi nel Paese (Roma, Torino, Catania, Sassari, Cagliari) e una a Londra.

TUTTO È PRONTO PER IL PRIMO ANNO ACCADEMICO – Nel capoluogo friulano, grazie alla direzione artistica curata da Enrico Sortino (il “padre” di Aidm) e la direzione didattica affidata al friulano Nicola Fraccalaglio, L’Accademia si prepara al suo primo anno accademico con un’offerta aperta a tutti a partire dai 7 anni, corsi intensivi nei weekend, oltre al percorso professionalizzante della durata di tre anni, avvalendosi di docenti di primo livello, oltre che della collaborazione di una realtà riconosciuta e pluripremiata qual è DNA Danza. «Quello di Udine – ha precisato Fraccalaglio, attore e regista – sarà un nuovo polo di formazione d’eccellenza dal respiro internazionale e con un ricchissimo programma multidisciplinare. Ringrazio Enrico Sortino per la fiducia accordata a me e a tutto il team. L’auspicio è quello di poter avviare tutte le attività che abbiamo in programma, e vi assicuro che sono tante e molto interessanti». L’emergenza sanitaria e le limitazioni imposte dal Governo hanno infatti impedito l’avvio delle attività previste a fine 2020, facendo slittare di un anno l’avvio del nuovo progetto. «Non è stato un anno facile, ma non ci siamo persi d’animo e anzi, abbiamo continuato a lavorare per preparare tutto in ogni minimo dettaglio». L’Accademia Internazionale del Musical di Udine, infatti, offrirà una solida preparazione teorica, tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere: «Quello che proponiamo è un percorso impegnativo a cui potranno accedere solo coloro che supereranno l’audizione: tre anni di studio, 25 ore la settimana per 9 mesi, con lezioni in programma dal lunedì al venerdì. Ma allo stesso modo è un viaggio entusiasmante fatto anche di divertimento ed emozioni. Già dal primo anno – ha spiegato Fraccalaglio – gli allievi seguiranno lezioni di dizione, recitazione, canto e impostazione vocale, solfeggio, storia del teatro, tip-tap, danza moderna, danza classica e teatro danza. Nei due anni a seguire si specializzeranno sempre di più, diventando professionisti a pieno titolo. Ci sarà poi la possibilità di fare dei viaggi studio a Londra. Conseguito il diploma sarà possibile anche frequentare un master di 10 settimane, sempre nella capitale inglese».

CANDIDATURE ALLE AUDIZIONI – L’accesso al triennio professionalizzante dell’Aidm avviene dopo aver sostenuto e superato le audizioni che per l’anno accademico 21/22 sono in programma nelle prossime settimane. Sarà possibile candidarsi entro il 30 settembre 2021 inviando con WeTransfer (alla mail info@aidmusical.it) un video di massimo 10 minuti, ogni singola performance, inclusa la presentazione iniziale, non dovranno superare i 2 minuti. Sul corpo della mail sarà necessario inserire nome e cognome, telefono, mail, città di residenza e sede di interesse. Il filmato dovrà includere una breve presentazione comprensiva di nome, cognome, età, anno e luogo di nascita, eventuali esperienze artistiche e una breve motivazione che approfondisca la ragione per cui si desidera intraprendere il percorso accademico. A seguire uno o due brani a memoria tratti da musical, in inglese o in italiano, atti a valutare ritmica, intonazione e interpretazione. Un monologo in italiano. Una coreografia dello stile di danza più conosciuto per chi ha già una preparazione media o avanzata. Per i principianti, invece, la prova verrà sostenuta in presenza. I video saranno visionati dalla commissione interna che convocheranno coloro che sono stati valutati positivamente e che potranno sostenere il colloquio.

L’AIDM – L’Accademia concentra l’attenzione sulla formazione dell’artista con un orientamento multidisciplinare nello specifico settore del musical e mira a offrire una formazione altamente qualificata, spendibile nel settore teatrale e cinematografico, oltre a offrire ogni anno ai propri allievi la possibilità di partecipare a una vacanza studio di approfondimento nella sua sede londinese. L’Aidm offre una solida preparazione teorica, tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere, utili al completamento della formazione artistica del performer.

Accademia Internazionale del Musical | via della Roggia, 85/A 33100 | Udine | 340.5669165 | | www.aidmusical.it | aidmusicaludine@gmail.com | Instagram | Facebook |

I CORSI PROPOSTI DALL’AIDM PER L’A.A. 21/22

ACCADEMIA PROFESSIONALE DI MUSICAL (18-35 ANNI) previa audizione

3 anni, 25 ore alla settimana, da lunedì a venerdì

JUNIOR (7-10 ANNI)

PACCHETTO MUSICAL (2 ore/settimana), le discipline sono canto, danza e recitazione distribuite nelle 2 ore settimanali. Mercoledì 17:30-19:30.

YOUNG (11-15 ANNI)

PACCHETTO MUSICAL (6 ore/settimana), le discipline sono danza moderna, classica, canto e teatro. Luned ì e marted ì 17–20 .

. TEATRO (2 ore/settimana): Marted ì 17-19.

CANTO (2 ore/settimana): Luned ì 17-19.

CANTO + TEATRO (4 ore/settimana): Lunedì e martedì 17-19.

PROPEDEUTICO (16-18 ANNI)

PACCHETTO MUSICAL (9 ore/ settimana), le discipline sono danza moderna, hip hop, tip tap, solfeggio, dizione e caratterizzazione vocale, canto e teatro. Luned ì , marted ì e gioved ì 17-20.

TEATRO (2 ore/ settimana): giovedì 17-19.

CANTO (2 ore/ settimana): Marted ì 17-19.

CANTO+TEATRO (4 ore/ settimana): Marted ì e gioved ì 17-19.

CANTO+SOLFEGGIO (3 ore/ settimana): Martedì 17-20.

TIP TAP (11-18 ANNI)

CORSO BASE: Lunedì 17-18.

TEATRO PER ADULTI (18 ANNI IN SU)

CORSO BASE: GIOVEDÌ30-22.30.

* È obbligatorio il certificato medico agonistico.

* Per gli allievi dai 12 anni in su è necessaria l’esibizione del Green Pass.

* C’è inoltre la possibilità di creare pacchetti ad hoc in base alle attitudini dell’interessato