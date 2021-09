Green pass in funivia: approvato l’emendamento del grillino Sut

FVG – “L’emendamento a mia prima firma che estende l’obbligo di Green pass a funivie, cabinovie e seggiovie è stato accolto in Commissione Affari sociali della Camera. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto che spiana la strada a una ripresa di certo più serena delle attività della montagna invernale”. Lo dichiara il deputato friulano Luca Sut, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in X Commissione di Montecitorio.

“Dopo il via libera incassato la scorsa settimana dall’ordine del giorno con cui chiedevamo al Governo di impegnarsi in tal senso, ora vediamo avvicinarsi ulteriormente l’adozione di una misura fortemente voluta dalle associazioni di categoria coinvolte e in grado di portare sicurezza al turismo montano, già tanto penalizzato per la precedente stagione sciistica mai iniziata – aggiunge il parlamentare M5S.