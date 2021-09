Nuova rotonda a Magnano in Riviera: ok al finanziamento da 600 mila euro

MAGNANO IN RIVIERA – Sarà realizzata la nuova rotonda nei pressi della località Setteponti. Un progetto, contemplato anche nel programma elettorale, che nasce dalla volontà di porre rimedio ai problemi di viabilità e di eccessiva velocità di transito nell’incrocio tra via Marconi e via divisione Julia oltre a rappresentare un nodo di collegamento con il progetto della pista ciclopedonale. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare la giunta regionale, e in modo particolare all’assessore Graziano Piizzimenti, e Fvg Strade nella figura di Raffaele Fantelli, per aver accolto la richiesta di realizzare la rotatoria. Dopo un incontro preliminare con le autorità competenti per la verifica della fattibilità tecnica del progetto, il Comune ha sostenuto le spese relative alla progettazione dell’intera opera, a fronte dell’impegno dell’assessore Pizzimenti, concretizzatosi nel mese di agosto, di destinare fondi regionali per la sua realizzazione.

“Un lavoro di concertazione – evidenzia il sindaco Roberta Moro – che ha visto impegnata l’amministrazione comunale e la Regione in un progetto importante per il nostro territorio, grazie a un lavoro di squadra e alla capacità di fare emergere le esigenze di un piccolo comune. Sono stati acquisiti dai nostri uffici tutti i pareri, trasmesse le comunicazioni ai privati interessati e si stanno completando le attività necessarie per l’approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo che verrà successivamente trasmesso alla direzione regionale per le fasi successive”. L’opera di iniziativa comunale andrà ad aggiungersi alla rotonda nei pressi della Casote già inserita nel bilancio di Fvg Strade diversi anni fa e che a oggi, da notizie recenti, sta dando avvio alla fase espropriativa.