Escursionisti in difficoltà sulla ferrata dei Cinquanta: salvati dal Soccorso alpino

SAPPADA – Si è concluso alle 6.30 con il rientro al rifugio De Gasperi dei due dispersi al rientro dalla ferrata dei Cinquanta, la più lunga della nostra regione.

Gli escursionisti erano partiti dal rifugio alle otto del mattino, si sono attardati e hanno avvisato i gestore chiedendogli di andare loro incontro con le torce frontali. Il gestore è salito fino al canale roccioso che congiunge la Forca dell’Alpino alla ferrata ma non se la è sentita di proseguire da solo su terreno alpinistico, i due escursionisti non arrivavano e non erano più raggiungibili al telefono e così ha chiamato il numero di emergenza Nue112. I due escursionisti, un uomo del 1953 di Udine e una donna del 1955 di Cadoneghe (Padova), oltre a essere senza torce frontali erano entrambi esausti.

Due soccorritori della stazione di Forni Avoltri sono partiti a piedi alle 23 30 dalla Val Pesarina con attrezzatura leggera seguiti poi da altri due della Guardia di Finanza e hanno raggiunto gli escursionisti a quota 2.300 metri. Li hanno assicurati nel percorso di discesa e lentamente li hanno accompagnati fino al rifugio, lasciandoli lì poco dopo le 5.30 del mattino per poi rientrare a valle.