Tampon Tax: le consigliere dem propongono la costituzione di un fondo comunale

UDINE – Si è svolta lunedì, presso la Libreria Friuli di Udine, la 31ª tappa del Tampon Tax tour dedicato al tema della sensibilizzazione sul costo dell’Iva dei prodotti sanitari e igienici femminili, per portarlo dal 22% al 4%. Appuntamento che ha visto la partecipazione della consigliera comunale di Firenze Laura Sparavigna e Lucrezia Iurlaro, presidente dell’associazione Tocca a Noi, promotrici del Tour e attiviste impegnate nella campagna di riconoscimenti dei prodotti sanitari femminili quali beni di prima necessità. Organizzatrici dell’evento le consigliere comunali del partito democratico Eleonora Meloni e Sara Rosso.

“Abbiamo ritenuto di presentare una mozione di sentimenti e al contempo una proposta di deliberazione consiliare, da un lato per sensibilizzare il Parlamento affinchè legiferi sulla riduzione dell’imposta, dall’altro per favorire azioni positive anche nel Comune di Udine a sostegno della “period poverty”. Nei due testi proponiamo anche la costituzione di un tavolo di coordinamento (che preveda la partecipazione dell’Assessore competente, dei Commissari componenti le Commissioni I e 3, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, Terzo settore, Distretto sanitario, Federfarma e grande distribuzione) e la costituzione di un fondo economico per le annualità 2021 – 2022 per consentire agli operatori economici aderenti all’iniziativa e presenti sul territorio comunale, di poter applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali”.

“Udine è una delle città dei diritti per antonomasia e nella nostra veste di amministratrici locali abbiamo aderito convintamente all’iniziativa. Il ciclo mestruale non è un lusso – come ad esempio il tartufo che invece viene tassato al 4%; così come non può essere, al giorno d’oggi, considerato ancora un tabù. E il tema dell’abbattimento dell’Iva sugli assorbenti femminili è una questione di civiltà”.