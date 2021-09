Lavori pubblici: a San Domenico rifatti asfalti e sistemato il verde pubblico

UDINE – “Continua l’impegno di questa amministrazione per le periferie della nostra città, come dimostra il recente intervento che ha visto il rifacimento del manto stradale di alcune delle principali vie del quartiere di San Domenico”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.

“Si tratta – spiega Michelini – di un lavoro del valore di 83mila euro che il quartiere aspettava da anni e con il quale abbiamo completamente rifatto l’asfalto di via San Domenico, l’imbocco e gli innesti di via Resistencia, via Asmara, via Massaua tranne la rotonda davanti alla scuola, via Derna e via Eritrea, rendendo la zona più bella e allo stesso tempo più sicura per le auto, le moto, le bici e i tanti monopattini elettrici che ormai percorrono le nostre strade. Abbiamo anche voluto valorizzare il verde esistente sistemando le aiuole e potando le alberature presenti in loco. Recentemente abbiamo inoltre fatto dei sopralluoghi per prendere visione dello stato dei marciapiedi sui quali, se necessario, effettueremo interventi mirati, andando così a tutelare anche l’incolumità dei pedoni”.

“Sono lavori come questo che mi rendono orgoglioso di fare parte di questa amministrazione e di quello che, assieme al Sindaco, ai miei colleghi della Giunta e agli uffici, riesco a fare”, conclude Michelini.