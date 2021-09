Trentalance a Udine per presentare “Fallo”, la sua nuova linea di vini

UDINE – Il vino sa essere seducente. La produzione del nettare di Bacco rigorosamente “made in Friuli” ha sedotto anche Franco Trentalance, ex pornoattore, noto personaggio televisivo e scrittore. In concomitanza con la prima giornata della kermesse udinese per eccellenza, Friuli Doc, giovedì 9 settembre, Trentalance arriva a Udine per presentare la sua nuova linea di vini, in collaborazione con l’azienda vitivinicola Spolert di Prepotto, denominata “Fallo”.

“Non sarà la classica degustazione – spiega Matia Viviani, titolare della Vineria La Botte di via Manin che ospita l’evento – sarà una serata a tema, dove Franco Trenatalance presenta una Ribolla, una Ribolla Spumante e uno Schiopettino con tre finger food abbinati e i partecipanti avranno la possibilità di conversare con lui”.

Sarà dunque una serata in esclusiva per presentare una linea di vini giovane, appena uscita, vini locali di un’azienda friulana doc. “Sono entusiasta di proporre un evento diverso all’interno di una grande manifestazione come Friuli Doc al posto della classica degustazione e sarà anche un’occasione per scoprire nuovi vini prodotti nel nostro territorio”.

L’evento avrà inizio alle 19 e sarà possibile partecipare su prenotazione (costo 20 euro).