Taglio del nastro per la nuova ciclabile di via Laipacco

UDINE – E’ stata inaugurata la nuova pista ciclabile di via Laipacco. Un’opera realizzata interamente con fondi comunali che ha avuto un costo di 470 mila euro. «Un’opera che consentirà ai residenti di questa zona di raggiungere in sicurezza il centro della città sulle due ruote», ha rimarcato il sindaco Pietro Fontanini, intervenuto al taglio del nastro insieme al suo vice, Loris Michelini, ai consiglieri comunali Carlo Pavan, Gianfranco Della Negra e Federico Pirone, all’assessore Fabrizio Cigolot.

La nuova pista, realizzata con un asfalto drenante di colore rosso, di sviluppa per 800 metri lungo il versante nord di via Laipacco. Tra le sue particolarità ha la presenza di speciali archetti in corrispondenza dei passi carrai, per “proteggere” l’uscita dalle case delle persone rispetto al passaggio delle biciclette.