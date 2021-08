La Pan compie 60 anni: air show il 18 e 19 settembre a Rivolto

CODROIPO – Le Frecce Tricolori tornano a volare davanti al loro pubblico. Accadrà sabato 18 e domenica 19 settembre alle 18 alla base militare di Rivolto, quando la Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale, festeggerà il suo sessantesimo anniversario.

Ma non ci potrà essere il solito bagno di folla. A spiegarne le ragioni è la stessa Aeronautica Militare: «Le modalità di svolgimento dell’evento saranno scrupolosamente in linea con le indicazioni delle autorità governative per il contenimento della diffusione del virus nel Paese. Rispetto a eventi simili svolti in passato, in questa occasione la partecipazione del pubblico sarà considerevolmente limitata e garantita unicamente dopo aver completato la procedura online di registrazione necessaria per il rilascio del Qr code di ingresso».

Sarà possibile registrarsi sul sito internet www.freccetricolori60.it a partire dalle ore 10 del 2 settembre. «A ciascun spettatore registrato – prosegue l’Aeronautica Militare – sarà inoltre richiesto, prima di accedere in aeroporto, il possesso del Green pass in corso di validità. I detentori di Qr code di ingresso sprovvisti di certificazione verde, seppur regolarmente registrati, non potranno in nessun modo accedere alla base per assistere all’evento».