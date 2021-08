Famiglia emiliana si perde sullo Zoncolan: recuperati dal Soccorso alpino

RAVASCLETTO – Si è concluso attorno alle 21.15 di martedì sera l’intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico Fvg attivato poco dopo le 18 dalla Sores. A chiamare i soccorsi tramite il Nue 112 una famiglia di turisti di San Giovanni Persiceto (Bo) composta da padre (1973), madre (1976) e figlio (2010) che avevano perso l’orientamento rientrando dal monte Zoncolan.

Il gruppo era partito da Ravascletto con la funivia e intendeva rientrare a valle a piedi, seguendo un tratto di sentiero e poi il tracciato della pista da sci. La famiglia è ripartita dall’agriturismo Malga Pozòf (Marmoreana) da quota 1.583 verso valle ma, seguendo i bolli rossi apposti su alcuni alberi come segnale per i boscaioli, si sono ritrovati disorientati in un bosco misto di faggi e abeti a quota 1.300 sul versante settentrionale del monte.