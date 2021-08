Cisterna va a fuoco in A4: autostrada chiusa tra Portogruaro e Latisana

LATISANA – Autostrada A4 chiusa fra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni a causa dell’incendio di una cisterna che trasportava gpl accaduto alle 11 di oggi, mercoledì 25 agosto. Sono in corso, da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia e Udine accorsi sul posto con diverse squadre, le operazioni di svuotamento della cisterna e si stima che la riapertura dell’autostrada possa avvenire solo nella tarda serata.

Ancora critiche le condizioni della viabilità autostradale: si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita allo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia. Autovie consiglia, prima di mettersi in viaggio, di verificare la situazione del traffico in tempo reale sul sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800996099.