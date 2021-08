Patto tra Udine e Dmitrov per una collaborazione su istruzione, cultura e turismo

UDINE – Sviluppare la cooperazione nel campo dell’istruzione pubblica, della cultura, dello sport, delle politiche giovanili, del turismo e del miglioramento dello spazio urbano. Contribuire alla creazione delle condizioni per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed industriali tra le entità economiche della Città di Udine nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Distretto Urbano di Dmitrov nella Regione di Mosca. Promuovere la creazione di relazioni amichevoli dirette e di partenariato tra le istituzioni educative e della pubblica istruzione, culturali, sportive, giovanili, organizzazioni pubbliche delle rispettive Città. Sono gli obiettivi primari del protocollo sottoscritto – tramite un incontro online – dal sindaco di Udine Pietro Fontanini e il Distretto Urbano di Dmitrov della Regione di Mosca, rappresentato dal Capo Ilya Ponochevnyy.

Spiega Fontanini: “La nostra intenzione è sviluppare legami di amicizia e instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, spinti dal desiderio di contribuire a rafforzare l’amicizia e la comprensione reciproca tra i residenti della Città di Udine in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Distretto Urbano di Dmitrov in Regione di Mosca, prendendo in considerazione conto della vicinanza delle culture e delle tradizioni di una comunicazione culturale dei Popoli, quello italiano e quello russo”.

Ancora Fontanini: “Intendiamo contribuire alla formazione di un’immagine positiva della Città di Udine Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i residenti del Distretto Urbano di Dmitrov nella Regione di Mosca e di un’immagine positiva del Distretto Urbano di Dmitrov della Regione di Mosca tra i residenti della Città di Udine nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la copertura mediatica e sui portali Internet ufficiali della Città di Udine nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Distretto Urbano di Dmitrov della Regione di Mosca, affinché possano rappresentare la cultura, le tradizioni, la vita moderna, risultati economici, come gli eventi che si svolgono nella Città di Udine in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel Distretto Urbano di Dmitrov in Regione di Mosca. Inoltre, intendiamo sostenere lo sviluppo dell’interesse reciproco per la cultura e la conoscenza della storia del Popolo italiano nel Distretto Urbano di Dmitrov della Regione di Mosca e del Popolo russo nella Città di Udine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente”.

Il sindaco chiude: “Tra Russia e il Friuli esiste un legame solido sotto molti aspetti e mi preme porre l’accento sulle implicazioni turistiche. L’Università stessa propone corsi di lingua russa. Oggi suggelliamo un’intesa importante, che si aggiunge ai gemellaggi già attivi con le realtà di Esslingen am Neckar (Germania), Vienne (Francia), Villach (Austria), Maribor e Velenje (Slovenia)”.