Il Comune rimette a nuovo il Dan Dan: 645 mila euro per l’impianto di atletica

UDINE – Sfiora la soglia dei 650mila euro l’importo destinato dal Comune di Udine per il rifacimento delle piste di atletica leggera e per l’acquisto di attrezzature per le discipline sportive presso la struttura Dal Dan a Udine, nel quartiere di Paderno.

Il sindaco Pietro Fontanini, al termine di un sopralluogo effettuato insieme al suo vice, Loris Michelini, e all’assessore allo Sport, Antonio Falcone, spiega: “Riqualifichiamo un’area dedicata all’atletica leggera per consentire alla città di ospitare eventi di spessore internazionale. Udine esprime tradizionalmente atleti di alto livello e noi lavoriamo per mettere gli sportivi nelle condizioni di allenarsi in una cornice adeguata e rispondente alle aspettative di chi pratica sport”.

“Questo è un impianto storico per la città – spiega il sindaco – dove vengono praticate le discipline della corsa, del salto in alto, del salto in lungo. Siamo impegnati con un lavoro molto importante, le corsie verranno rinnovate e la struttura sarà attrezzata per lo svolgimento di gare internazionali”.

Chiude il sindaco: “In questi giorni, alcuni giovani friulani stanno rinverdendo antichi fasti della nostra atletica e del nostro sport. Nel salto in alto, una delle specialità più spettacolari ed emotivamente coinvolgenti della regina degli sport, Udine e il Friuli si sono guadagnate una posizione di avanguardia nel panorama europeo e mondiale: ricordo Di Giorgio, Del Forno, Talotti, tra gli altri. Il nostro obiettivo è ricostruire una fucina che possa forgiare nuove stelle dell’atletica”.