In quota nonostante il maltempo: 14 boy scout salvati dal Soccorso alpino

FORNI DI SOPRA – Sono stati tutti tratti in salvo i quattordici escursionisti bloccati in quota sulle Alpi Carniche Occidentali grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino. Si trattava di una comitiva di boy scout di Padova. Nonostante le previsioni meteo avverse la comitiva di giovani era partita questa mattina alle 9 da Casera Mediana (Sauris) per raggiungere il bivacco Francescutto a Forni di Sopra perdendo poi la traccia e imbattendosi in un forte temporale sopra casera Chiansaveit, a quota 2.100 metri.

Pioggia e vento forte hanno fatto precipitare le temperature mettendo a dura prova le condizioni psico – fisiche dei giovani, di un’età compresa tra i 16 e i 22 anni (due i minorenni presenti nel gruppo). In particolare alcune ragazze erano vicine all’ipotermia, mentre un’altra aveva un problema ad una gamba che non le permetteva di camminare.

La chiamata è arrivata alle 13.40 dalla Sores che ha allertato la stazione di Forni di Sopra e l’elicottero della Protezione Civile. Sei i soccorritori attivati, quattro da Forni di Sopra e due da Sauris, questi ultimi partiti a piedi mentre gli altri quattro sono stati trasportati in quota dall’elicottero fino alla cresta per individuare e raggiungere i dispersi. Una finestra nelle nebbie del maltempo ha fortunatamente consentito il recupero di tutti e quattordici i giovani in elicottero e il loro trasporto a Sauris. L’intervento si è chiuso alle 16.