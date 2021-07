Niente Frecce Tricolori e fuochi di Ferragosto a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – E’ stato annullato l’evento “W Lignano 2021”, che il prossimo 25 agosto avrebbe visto protagoniste le Frecce Tricolori. La decisione è stata presa dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dall’Aeroclub friulano in accordo con la prefettura di Udine. La ragione è presto detta: con l’aumento dei contagi di Covid è sconsigliabile dare vita a eventi in grado di richiamare migliaia di persone, con il rischio assembramento che è molto elevato.

«Siamo veramente dispiaciuti – dice il sindaco Luca Fanotto – nell’aver dovuto annullare questa importante manifestazione molto attesa nella nostra Città in occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, che da sempre hanno segnato un inscindibile legame con la nostra località. Voglio semplicemente ricordare infatti che il primo spettacolo della pattuglia acrobatica in una spiaggia si è tenuto a Lignano Sabbiadoro, località che le Frecce utilizzano nei mesi invernali la nostra spiaggia per l’effettuazione delle loro prove di volo e che in occasione del 55° anniversario hanno presentato la nuova figura acrobatica Scintilla Tricolore a Lignano. Ringrazio di cuore l’Aeroclub Friulano e tutte le autorità coinvolte per l’impegno e la professionalità dimostrata sino all’ultimo. Per le stesse motivazioni – conclude il primo cittadino lignanese – non saremo in grado di garantire nemmeno il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto».