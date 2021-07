Saranno tolte le panchine da via Leopardi: la decisione del sindaco Fontanini

UDINE – Via le panchine da via Leopardi. E’ quanto annunciato dal sindaco Pietro Fontanini, che ha intenzione di farne sparire una parte per evitare i bivacchi degli stranieri che frequentano borgo stazione. «Purtroppo in questa zona le panchine vengono utilizzate per bivaccare – ha spiegato –. Per questo ne ridurremo il numero. Non saranno tolte tutte, le persone per bene avranno ancora la possibilità di utilizzarle. Ma non possiamo più accettare che vengano usate per passare la notte o come punto di ritrovo per eccedere nel bere e per disturbare la quiete pubblica».

Parole pronunciate durante il sopralluogo effettuato negli spazi che entro Ferragosto ospiterà il nuovo presidio fisso della Polizia locale, sempre in via Leopardi. «Vogliamo restituire fiducia a chi abita e lavora in questo borgo, dove purtroppo accadono ancora avvenimenti incresciosi. Non lo possiamo più accettare, questa porzione di città deve tornare a essere vivibile come tutte le altre. Le famiglie devono poter essere libere di frequentare il quartiere – ha chiarito Fontanini – senza il rischio di incappare in gente ubriaca, che si azzuffa o che è molesta».